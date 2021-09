Duża zmiana poparcia Platformy i Konfederacji. Nowy sondaż do Sejmu

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które zwiększa przewagę nad Koalicją Obywatelską – wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. Według badania Konfederacja zbliża się do Polski 2050 Szymona Hołowni.

W badaniu preferencji politycznych niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się partia Jarosława Kaczyńskiego, którą popiera 37 proc. badanych . To wynik bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania tej pracowni.



Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, którą wskazało 24 proc. respondentów, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe.



Podium z wynikiem 13 proc. zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która w porównaniu z poprzednim sondażem zyskuje 1 punkt.



12 proc. respondentów popiera Konfederację, co oznacza wzrost poparcia dla tej partii o 3 punkty . Bez zmian pozostaje poparcie Lewicy, którą wskazało 7 proc. badanych. Bez zmian także notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz‘15 i Porozumienia – po 2 proc.



Deklarowana frekwencja udziału w wyborach wyniosłaby 61 proc. ankietowanych (44 proc. zdecydowanie, a 17 proc. raczej); na głosowanie nie zamierzałoby pójść 37 proc. badanych (14 proc. zdecydowanie, a 23 proc. raczej). 2 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1050 osób w dniach od 17 do 20 września.