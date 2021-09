Krystyna Janda o szczepionkach. Cezary Gmyz prostuje

Krystyna Janda wprowadza ludzi w błąd. Nie ma w Niemczech powszechnej dostępności trzeciej dawki – napisał korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz.

Krystyna Janda na początku roku, kiedy ruszał Narodowy Program Szczepień, przyjęła dawkę szczepionki, chociaż nie była w grupie „zero” ; dawkę przyjmować wówczas mieli wyłącznie medycy i ich rodziny.



Aktorka w ostatnim wywiadzie nie ukrywała wzburzenia, że w Polsce wciąż wiele osób nie przyjęło nawet pierwszej dawki. Mówiła też, że osoby, które się nie zaszczepiły, nie powinny się pojawiać w miejscach pracy.



– Wszyscy moi znajomi w Niemczech i wszyscy moi znajomi we Francji są zaszczepieni już dawno . Nawet w najgorszej dziurze niemieckiej, gdzie mieszka moja rodzina, zadzwonili do nich na początku lipca, żeby przyszli na szczepienie. Są zaszczepieni trzeci raz. Mówi się, mówi i nie ma tej szczepionki – powiedziała.

– Ja się zastanawiam, czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Ja jestem absolutnie za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni chodzić do pracy – mówiła.



– Ja w tej chwili mam bardzo mało przeciwciał, bo to badałam. Jak ktoś przyjdzie do sklepu czy stanie za blisko mnie, to ja wszystkim zwracam uwagę. Ja nie chcę się spotykać z ludźmi, którzy są niezaszczepieni – dodała.





Gmyz: Janda wprowadza w błąd

Janda wprowadza ludzi w błąd. Nie ma w Niemczech powszechnej dostępności trzeciej dawki. Trzecią dawkę mogą dostać jedynie osoby z grup ryzyka. Niektóre landy wprowadziły ją dla ludzi powyżej 60 roku. Do tej pory stała komisja ds. Szczepień nie wydała rekomendacji w tej sprawie https://t.co/VEQpkScUSq — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) September 23, 2021

źródło: Twitter, portal tvp.info

Na słowa aktorki zareagował dziennikarz Cezary Gmyz. Stwierdził, że KrystynaNie ma w Niemczech powszechnej dostępności trzeciej dawki”.Dalej dodał, że „trzecią dawkę mogą dostać jedynie osoby z grup ryzyka. Niektóre landy wprowadziły ją dla ludzi powyżej 60. roku. Do tej pory stała komisja ds. szczepień nie wydała rekomendacji w tej sprawie”.