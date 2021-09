Wyrok na zamówienie. Za PO-PSL projekty orzeczeń TK pisano na umowę o dzieło

Dziennikarka Ewa Siedlecka z „Polityki” skrytykowała fakt przełożenia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy dotyczącej zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Zaznaczyła, że kiedyś sędziowie mieli wiedzę w głowach, a teraz posiłkują się dodatkowymi opiniami. Tymczasem jak donosiły media, w 2015 roku projekty orzeczeń TK były przygotowywane przez osoby niebędące sędziami na podstawie umów o dzieło.

– W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy i w związku z powyższym TK zarządza przerwę w rozprawie do 30 września, godziny 12 – ogłosiła w środę prezes TK Julia Przyłębska.



Chodzi o rozpatrywanie wniosku premiera ws. zapisanej w traktatach zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym.



„Trybunał Przyłębskiej musi zasięgnąć jakiś dodatkowych opinii, żeby móc orzec w sprawie wniosku premiera. Ciekawe” – napisała na Twitterze Ewa Siedlecka. „Dawniej sędziowie TK orzekali w oparciu o wiedzę, którą mieli w głowach, teraz trzeba dodatkowych lektur i konsultacji” – stwierdziła dziennikarka „Polityki”.



Tymczasem jak informowała „Rzeczpospolita”, projekty orzeczeń TK w przeszłości przygotowywali nie tylko sędziowie.

Mowa o pięciu umowach o dzieło, wystawionych przez szefa biura TK. Sędzią w sprawach, których dotyczyły umowy, był Stanisław Biernat, ówczesny wiceprezes Trybunału.



Jak mówił Biernat w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, „kilka razy (...) korzystał z pomocy osób niebędących jego etatowymi asystentami”.



– Był to wykwalifikowany prawnik o sprawdzonych kompetencjach, zobowiązany do poufności – mówił. Dodawał, że zdecydował się na taką pomoc, bo zależało mu na „przyspieszeniu rozpoznania kilku spraw”.

