IMGW wydaje alerty drugiego stopnia. Zbliża się wichura

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla dwóch województw północnej Polski. Synoptycy ostrzegają też przed silnym sztormem na Bałtyku; wiatr może wiać z siłą 10 stopni w skali Beauforta.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w czwartek na Morzu Bałtyckim rozpocznie się czas sztormów. Podkreślono, że pierwsze silne zjawisko prognozowane jest od czwartku do piątku.



„Spodziewamy się maksymalnego wiatru do 10 stopni w skali Beauforta, od około 90 do około 100 km/h. Sugerujemy, że większość jednostek pływających powinna pozostać w portach” – brzmi komunikat Instytutu.



W czwartek wiatr będzie wiał z południowego zachodu, odpychając wodę od naszych brzegów (offshore). W nocy wiatr skręci na kierunek północno-zachodni, co spowoduje wzrost poziomu morza i znacznie większą falę, która na pełnym morzu może osiągnąć wysokość nawet sześciu metrów (onshore) – dodano.

⚠Uwaga silny sztorm na Bałtyku. Rozpoczyna się czas sztormów❗

Jesień�� i zima ☃ to czas wzburzonego �� Morza Bałtyckiego. Pierwszy sztorm prognozowany jest już pierwszego dnia jesieni od dzisiaj do piątku (23-24.09.2021).https://t.co/CUgUXo3P08https://t.co/vIqaRWQy9t pic.twitter.com/FQD215zCXO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 23, 2021

źródło: imgw, portal tvp.info

W związku z silnym wiatremwydano alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że najbardziej niebezpiecznie będzie w nocy z czwartku na piątek, kiedy prędkość wiatru znacząco wzrośnie w całym kraju – do 100 km/h w porywach nad morzem i do 80 km/h na pozostałym obszarze Polski. Trudne warunki będą panować również w szczytowych partiach Sudetów i Tatr – tam opady deszczu i silny wiatr do 110 km/h.