Dziecko do około trzeciego, czwartego roku życia ma ten sam poziom świadomości co pies, więc jeżeli psa można uśpić, to dziecka – czemu by nie? Dziecko w łonie matki, znaczy płód w łonie matki, tym bardziej nie ma świadomości – mówi mężczyzna przechodzący obok stoiska z hasłami pro-life w Warszawie. Jak dodaje, „naukowo zasadnym byłoby zalegalizowanie aborcji, a nawet eutanazji”.

