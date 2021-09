Brokuł, nazywany też kapustą szparagową, to jedno z najzdrowszych warzyw. W Europie ich największym producentem są Hiszpanie, którzy odpowiadają za 40 procent rynku. Liczą się także Włosi i Brytyjczycy. Polska jest na czwartym miejscu z przewagą upraw do przetwórstwa. Zagłębie brokułowe to Mazowsze, Kujawy i Małopolska. Co ciekawe, dużo produkujemy, ale mało jemy brokułów – roczne spożycie wynosi zaledwie 300 gramów, podczas gdy w Wielkiej Brytanii to aż 5 kg.

