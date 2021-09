Posłowie Joński i Szczerba wyproszeni z własnej konferencji [WIDEO]

We wtorek w Magazynie Czasowego Składowania w Warszawie odbyła się pierwsza licytacja respiratorów, które od handlarza bronią kupił rząd. Pod młotek miało pójść 418 urządzeń z akcesoriami. Na licytacji pojawili się posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba, ale nie zostali wpuszczeni z budynku.

Posłowie przed magazynem zwołali spontaniczną konferencję prasową, jednak organizator licytacji poprosił ich o zakończenie spotkania i opuszczenie terenu.



To nie pierwsza wspólna akcja propagandowa Jońskiego i Szczerby. W sierpniu posłowie przed obiektywami chcieli przekazać koce dla migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej, ale nie zostali dopuszczeni przez pograniczników.



Przed wtorkową licytacją komornik podał w obwieszczeniu, że respiratory zostały wyprodukowane do użytku poza obszarem Unii Europejskiej i nie mają gwarancji producenta. W informacji licytacyjnej podano, że zgodnie z opinią biegłego ruchomości mogłyby być uznane za wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, gdyż urządzenia te nie różnią się od wersji pracujących w Polsce, poza wprowadzonymi do licytowanego modelu ulepszeniami i zmianami.

Komornik podał także, że zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego ewentualny nabywca będzie zobowiązany do uregulowania statusu celnego towaru.W przypadku objęcia procedurą celną dopuszczenia do obrotu warunkiem będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie o wyrobach medycznych, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów (m.in. certyfikatu producenta i deklaracji zgodności) oraz oznakowania towaru wraz ze złożeniem zgłoszenia celnego i uiszczeniem należności celnych i podatkowych.

Resort zdrowia odzyskuje należności

źródło: PAP, TT

– Jak widać, Ministerstwo Zdrowia skutecznie odzyskuje należności od kontrahenta. Całość postępowania jest prowadzona w sposób przejrzysty, a każda pozyskana kwota podawana do publicznej wiadomości – skomentował w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w lipcu, że. Rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypominał z kolei o trwającym postępowaniu komorniczym i planowanej licytacji 418 respiratorów zabezpieczonych na lotnisku, co ma przynieść kolejne środki.Sąd zabezpieczył roszczenia Ministerstwa Zdrowia za niedostarczone przez spółkę E&K na początku pandemiirespiratory, a potem również o zajęciu przez komornika 418 urządzeń na lotnisku Chopina.Firma E&K w 2020 r. podpisała z MZ umowę na dostawę respiratorów, jednak nie wywiązała się w całości kontraktu – dostarczyła 200 sztuk respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju, resort odstąpił od umowy. Na firmę nałożono kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego zastępcy Janusza Cieszyńskiego przy okazji zakupu respiratorów wiosną 2020 r.