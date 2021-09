100 tys. lat temu ludzie zaczęli się ubierać. Naukowcy mają kłopot

Narzędzia służące do obróbki skór na ubrania, datowane na 120-90 tys. lat temu odkryto w Maroku – piszą naukowcy na łamach „iScience”.

Wynalezienie ubrań przez człowieka było ogromnym przełomem w rozwoju cywilizacyjnym. Świadczyło o zaawansowanych zdolnościach poznawczych człowieka i otwierało przed ludźmi perspektywy ekspansji z Afryki do chłodniejszych obszarów naszej planety.





Kłopot naukowców

#wieszwiecej Polub nas

Początki wytwarzania i noszenia ubrań giną jednak w mroku dziejów. Takie materiały jak skóry dużo szybciej ulegają rozpadowi niż inne obiekty z czasów prehistorycznych, na przykład narzędzia. Z tego powodu naukowcy ciągle niewiele wiedzą na ten temat.

W Jaskini Przemytników w Maroku odkryto kościane narzędzia datowane na 120-90 tys. lat. W pobliżu znaleziono również kości drapieżników.



Zdaniem naukowców w tym miejscu prehistoryczni ludzie, przedstawiciele Homo sapiens, skórowali zwierzęta, a następnie dokonywali obróbki skór.



W jaskini naukowcy naliczyli ok. 12 tys. fragmentów kostnych, w tym ponad 60 kości, którym ówcześni mieszkańcy nadali postać narzędzi. Analiza nacięć na pozostałych kościach wskazuje, że nie obrabiano ich dla mięsa, ale raczej dla skór – opisuje Emily Hallett z Instytutu Badań nad Dziejami Człowieka im. Maxa Plancka w Jenie (Niemcy).





Odkryte narzędzia Hallet porównała z narzędziami do obróbki skór pochodzącymi z innych stanowisk archeologicznych. Jej zdaniem stopień wyspecjalizowania narzędzi świadczy o tym, że są one częścią zaawansowanej kultury materialnej, która pozostaje na razie nieodkryta.