Polski Ład. Duże rodziny nie zapłacą podatku PIT?

Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Według dziennika poprawka, która ma być gestem pod adresem rodzin 4 plus, jest przesądzona.



„Mieliśmy nieco inne propozycje wyjściowe, ale stanęło na zerowym PIT dla rodzin 4 plus. To dobre rozwiązanie, teraz trwają rozmowy na temat szczegółów. Ostatnie słowo należy do premiera Mateusza Morawieckiego” – tłumaczy reprezentujący środowisko konserwatywnych posłów PiS Bartłomiej Wróblewski.



Gazeta podkreśla, że o ulgę dla dużych rodzin zabiegali też przedstawiciele Partii Republikańskiej Adama Bielana, która stopniowo wchodzi w rolę nowego koalicjanta PiS.

źródło: PAP, „Dziennik Gazeta Prawna”

„Prowadziliśmy negocjacje w tej sprawie z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.– twierdzi poseł tego ugrupowania Kamil Bortniczuk.Założenie jest takie, że przy wspólnym rozliczeniu będzie kwota wolna na poziomie 170 tys. zł rocznie.„To dokładnie ulga dla młodych razy dwa, czyli dla każdego z rodziców przy wspólnym rozliczeniu. Mówimy więc o wspólnych dochodach rodziców na poziomie około 14 tys. zł miesięcznie” – tłumaczy Bortniczuk i przekonuje, że rodziny muszą mieć motywację do posiadania i wychowania dzieci nie tylko w postaci na przykład 500 Plus, ale również ulg podatkowych.