Tłusta dieta a łysienie – odkrycie naukowców z Japonii

Otyłość prowadzi do zubożenia komórek macierzystych mieszków włosowych poprzez indukcję sygnałów zapalnych i blokowanie regeneracji tychże mieszków. To ostatecznie prowadzi do nadmiernej utraty włosów - odkryli naukowcy z Japonii.

Powszechnie wiadomo, że otyłość wiąże się z rozwojem wielu chorób. Choroby serca, cukrzyca, dolegliwości ze strony układu ruchu są niezwykle częste u osób nią dotkniętych. Jednak nie jest do końca jasne, jak wygląda mechanizm, w wyniku którego funkcje poszczególnych organów ciała ulegają pogorszeniu jako efekt przewlekłej otyłości.



W artykule opublikowanym na łamach pisma „Nature” grupa naukowców z Tokyo Medical and Dental University z Japonii przeprowadziła serię eksperymentów na myszach, aby zbadać, jak otyłość spowodowana dietą wysokotłuszczową może wpływać na przerzedzenie i utratę włosów. Autorzy odkryli, że bezpośrednią przyczyną jest zubożenie liczby komórek macierzystych mieszków włosowych (HFSC) wynikające z aktywacji pewnych sygnałów zapalnych oraz zahamowanie procesu regeneracji mieszków włosowych. Oba te zjawiska prowadzą zaś do nadmiernego wypadania włosów.

„Zwykleodnawiają się samoczynnie w każdym cyklu wzrostu włosa. Jest to część procesu, który pozwala naszym włosom stale odrastać Wraz z wiekiem HFSC nie odnawiają się jednak tak szybko, dlatego na starość włosy wyraźnie się przerzedzają. Podobnie jest u osób otyłych. Jednak nikt dotąd nie odkrył dlaczego” – tłumaczą autorzy publikacji.Japończykom jako pierwszym udało się zidentyfikować niektóre mechanizmy, które stoją u podstaw tego zjawiska.„Ustaliliśmy, że dieta wysokotłuszczowa przyspiesza przerzedzanie włosów, bo niszczy komórki macierzyste mieszków włosowych”, mówi główny autor badania Hironobu Morinaga.„Porównaliśmy ekspresję genów w HFSC między myszami karmionymi dietą wysokotłuszczową i dietą standardową, a następnie prześledziliśmy losy tych komórek po ich aktywacji. Okazało się, że u otyłych myszy karmionych tłustą dietą HFSC zmieniają się w korneocyty, czyli martwe komórki zlokalizowane w warstwie rogowej naskórka, lub sebocyty, czyli komórki gruczołu łojowego wydzielające sebum. Zwierzęta takie charakteryzują się szybszym wypadaniem włosów i mają znacznie mniej mieszków włosowych”, wyjaśnia specjalista.Naukowcy odkryli też, dlaczego bogata w tłuszcze dieta w tak negatywny sposób wpływa na komórki mieszków. „Ekspresja genów w HFSC u myszy karmionych wysokotłuszczowymi pokarmami wskazuje na aktywację sygnalizacji cytokin zapalnych. Cząsteczki stanu zapalnego tłumią zaś działanie tzw. szlaku sygnałowego sonic hedgehog, a to on odgrywa dużą rolę w regeneracji komórek macierzystych mieszków włosowych”, opowiada współautorka publikacji Emi K. Nishimura.Eksperymenty dowiodły, że aktywacja szlaku sygnałowego sonic hedgehog może odwrócić efekty niedoboru HFSC. „Może to zapobiec wypadaniu włosów spowodowanym dietą wysokotłuszczową. Są to potencjale podstawy przyszłej profilaktyki i leczenia przerzedzania włosów, a także do zrozumienia przyczyn innych schorzeń związanych z otyłością”, dodaje Nishimura.