Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy

Dalsza współpraca, Inicjatywa Trójmorza i sytuacja na Białorusi były w Nowym Jorku tematami spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy.

„W siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid, Prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem oraz Prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausedą. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim dalszej współpracy, Inicjatywy Trójmorza oraz sytuacji na Białorusi” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.



Prezydent Łotwy zamieścił na Twitterze podziękowanie dla Andrzeja Dudy jako gospodarza spotkania. Levits poinformował, że prezydenci rozmawiali, jak przeciwdziałać presji migracyjnej wywieranej przez reżim Aleksandra Łukaszenki i o planach rozwoju Inicjatywy Trójmorza.

Thanks to President Duda for hosting meeting with. Discussed how to counter migratory flow pressure on border caused by Lukashenko regime & plans for boosting #3SI initiative.