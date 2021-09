W łagrze za relację z mityngu. TVP zgłasza białoruskie dziennikarki do nagrody PRIX Europa

Telewizja Polska zgłosiła białoruskie dziennikarki Biełsatu Kaciarynę Andrejewą i Darię Czulcową do nagrody PRIX Europa w kategorii dziennikarza roku. Kobiety przebywają w kolonii karnej na Białorusi, skazane na dwa lata za rzekomą „organizację zamieszek”. W rzeczywistości prowadziły tylko relację online z mityngu ku czci Ramana Bandarenki, który został pobity na śmierć przez funkcjonariuszy reżimu.

Dziennikarki Biełsatu skazane przez białoruski sąd Sąd w Mińsku skazał dziennikarki Biełsatu, Kaciarynę Andrejewą i Darię Czulcową, na dwa lata pozbawienia wolności „za organizowanie zamieszek”.... zobacz więcej

– Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ich postawę, wynagrodzić je, ale też wezwać świat, by nie rezygnował z wysiłków na rzecz uwolnienia tak pani Andrejewej, jak i pani Czulcowej, jak również na rzecz tego, by inni dziennikarze na Białorusi mogli wykonywać swoją pracę – powiedział członek zarządu TVP, Mateusz Matyszkowicz.



Inicjatywa polskiej telewizji publicznej spotkała się z szerokim poparciem ze strony społeczności dziennikarskiej regionu. Pod kandydaturą podpisało się niemal dwustu przedstawicieli mediów z Białorusi, Litwy i Ukrainy.



– W ten sposób okazujemy wsparcie zarówno białoruskim dziennikarzom, którzy obecnie są prześladowani, nie mogą wykonywać swoich obowiązków i informować o tym, co się dzieje na Białorusi, jak i innym dziennikarzom pracującym w miejscach, gdzie panuje korupcja i dyktatura – mówiła dyrektor generalna Litewskiego Państwowego Radia i Telewizji Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

#wieszwiecej Polub nas

#SądzoneZaPrawdę #SkazaneZaPrawdę

2 lata za mówienie prawdy i prowadzenie transmisji na żywo!

Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa zostały skazane przez sędzinę Natallę Buhukhttps://t.co/yUhTQS06QT pic.twitter.com/dgmyWTkFjy — Biełsat (@Bielsat_pl) February 18, 2021

źródło: belsat.eu, polandin.com, PAP, Twitter

Wiceszef Biełsatupodkreślił, że „kluczowym i negatywnym elementem” całej sytuacji jest „zmuszanie dziennikarzy do emigracji”. – Sądzę, że liczby wypędzonych z kraju dziennikarzy sięgają setek – ocenił Dzikawicki.zostały zatrzymane 15 listopada 2020 r., kiedy prowadziły relację z mityngu upamiętniającego śmiertelne pobicie Bandarenki. Są pierwszymi dziennikarzami skazanymi na Białorusi w sprawie związanej z protestami przeciw sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich w 2020 r.