Desperacja deportowanych migrantów. Dantejskie sceny na lotnisku na Haiti [WIDEO]

Desperackie sceny na lotnisku w Port-au-Prince. Grupa deportowanych z USA migrantów ruszyła chaotycznie z powrotem w kierunku samolotu, którym przyleciała we wtorek do stolicy Haiti.

Po zejściu z pokładu migranci wdarli się z powrotem na pas startowy. Zaczęli odbierać swoje rzeczy osobiste, które zostały im tam wyrzucone. Niektórzy na znak protestu rzucali w samolot różnymi przedmiotami, m.in. butami.



Na miejscu był amerykański korespondent norweskiej gazety „Verdens Gang”, Erlend Ofte Arntsen, który odniósł się do tego zdarzenia na Twitterze. „Migranci, z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli, że myśleli, że zostali zabrani »gdzie indziej«, do innego »więzienia«, ale byli zdruzgotani, kiedy przybyli na lotnisko w Harlingen i zrozumieli, że są deportowani” – napisał Arntsen na Twitterze.



Grupa Haitańczyków została deportowana z Teksasu, po tym jak władze USA zaczęły planować szeroką akcję wydalenia migrantów. Około 14 tys. osób przekroczyło w zeszłym tygodniu rzekę Rio Grande, przybywając z Meksyku i zatrzymało się w prowizorycznym obozie pod mostem łączącym meksykańskie miasto Ciudad Acuña z Del Rio w południowym Teksasie.

Dziennikarz przekazał, że migranci, z którymi rozmawiał, przez kilka lat mieszkali w Chile i Brazylii, zanim udali się na północ Stanów Zjednoczonych. Mieli mu powiedzieć, że koszt podróży do USA wynosił od 5 do 6 tys. dolarów. „Jedna kobieta była zdruzgotana, gdy zdała sobie sprawę, że sprzedała wszystko, co miała, aby zebrać pieniądze. Teraz była na Haiti, kraju, który opuściła pięć lat temu” – napisał Arntsen.

Also, yes, the migrants we spoke to said they thought they were taken "somewhere else", a different "jail", but was devastated when they came to the airport in Harlingen and understood they were being deported. — Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) September 22, 2021

2/ More chaos and no coordination by Haitian authorities when personal belongings are being dumped on the airstrip. pic.twitter.com/fzQOsZNcXh — Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) September 21, 2021

3/ What’s left on the ground here used to be someone’s personal belongings. “I’ve lost my passport”, says a man that passes by. pic.twitter.com/xjo9uEjtFE — Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) September 21, 2021

7/ The cost of taking journey matches reporting we've done earlier on migrants travelling from the northern triangle: 5000-6000 USD. One woman was at a breaking point realizing she had sold all she had to harvest the money. Now she was in Haiti, a country she left five years ago. — Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) September 22, 2021

źródło: EBU, Twitter

Amerykańskie media podały, że od 23 września ze Stanów Zjednoczonych na Haiti będzie latać do siedmiu samolotów deportacyjnych dziennie.