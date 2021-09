Zabójstwo Wiktorii w Niemczech. Apel rodziców zamordowanej nastolatki

Nadal nie wiadomo, kto tydzień temu w Grossroehrsdorf w Saksonii zabił 16-letnia Wiktorię, z pochodzenia Polkę. Plotki o możliwych podejrzanych krążą po miejscowości i na portalach społecznościowych. Rodzice zamordowanej wzywają ludzi do zachowania spokoju – pisze w środę dziennik „Bild”.

W imieniu rodziców Wiktorii list do lokalnej społeczności wystosował adwokat Robert Zukowski, który napisał: „Zwracamy się z prośbą do opinii publicznej o pozostawienie śledztwa doświadczonym policjantom z wydziału zabójstw w Budziszynie (Bautzen) i jesteśmy przekonani, że sprawca zostanie ujęty w odpowiednim czasie. Każdy powinien powstrzymać się od samodzielnych działań i bezpodstawnych przypuszczeń na portalach społecznościowych, a zamiast tego zgłosić te wskazówki na policję. Tego też życzyłaby sobie Wiktoria”.



W miasteczku pojawiają się wzajemne podejrzenia i anonimowe donosy na policję, padają konkretne groźby. Wydział zabójstw nie zidentyfikował jeszcze zabójcy, ale użytkownicy WhatsApp uważają, że go znają – pisze „Bild”.

Na czatach krążą nazwiska potencjalnych podejrzanych. Według informacji dziennika „Bild”, policja otrzymała informację, że pewien obywatel chce sam wymierzyć sprawiedliwość. Rzecznik policji Kai Siebenaeuger powiedział niemieckiemu dziennikowi: „Uprzedzenia nikomu nie pomagają. Za ściganie odpowiedzialna jest policja”.

Do zbrodni doszło tydzień temu w małej miejscowości Grossroehrsdorf w Saksonii. Według informacji „Bilda”, jest świadek przestępstwa. „Powiedział, że usłyszał głośną kłótnię, a następnie zobaczył ubranego w ciemne kolory mężczyznę (w wieku około 20 lat), który kilkakrotnie ugodził dziewczynę nożem” – podał niemiecki tabloid.



Dziennik napisał, że „Wiktoria mieszkała z rodzicami w oddalonym o siedem kilometrów Lichtenbergu, a do szkoły średniej uczęszczała w Grossroehrsdorfie”. Pochodziła z Gorzowa Wielkopolskiego i „w wolnych chwilach spędzała dużo czasu na portalach społecznościowych, utrzymując kontakty w ojczyźnie”.





