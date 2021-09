Kryzys dyplomatyczny i nagły zwrot akcji. O czym Biden rozmawiał z Macronem?

Po tym, jak w weekend Paryż odwołał „na konsultacje” swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry, możliwa jest normalizacja stosunków dyplomatycznych – na razie między Francją i USA. Jak poinformował w środę Biały Dom, prezydent Joe Biden uzgodnił z Emmanuelem Macronem, że francuski ambasador wróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu. Całe zamieszanie zostało wywołane przez podpisanie paktu AUKUS i decyzję Australii o zerwaniu kontraktu na francuskie okręty.

Francja głośno wyraża niezadowolenie z powodu paktu, a zwłaszcza z tego, że wskutek jego zawarcia Australia wycofała się z zakupu francuskich okrętów podwodnych napędzanych paliwem konwencjonalnym, a zamiast tego wybrała te z amerykańsko-brytyjskim napędem nuklearnym.





Johnson po francusku: Weźcie się w garść

Biden zgadza się z Macronem

Minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian określił to jako, a w proteście Francja odwołała swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry.Brytyjski premierpowiedział w środę Francuzom – po francusku – że powinni się przestać obrażać w związku z ogłoszonym przed tygodniem paktem obronnym między USA, Australią i Wielką Brytanią i wziąć się w garść.Z kolei Biden i Macron rozmawiali w środę telefonicznie i zgodzili się co do tego, że ogłoszenie paktu bezpieczeństwa AUKUS, zawartego między USA, Australią i Wielką Brytanią, powinno było zostać poprzedzone „otwartymi konsultacjami”.We wspólnym komunikacie obaj przywódcy poinformowali, że prezydent USA ocenił, iż wspólne zdolności obronne Europy powinny być „znacznie silniejsze”.We wtorek m.in. na ten temat rozmawiali w Waszyngtonie Boris Johnson i

– Prezydent i premier zgodzili się, że nowy sojusz AUKUS, ogłoszony w zeszłym tygodniu, jest jasnym wyrazem wspólnych wartości Wielkiej Brytanii i Ameryki oraz ich podejścia do świata. Podkreślili ważną rolę, jaką sojusz będzie odgrywał w promowaniu pokoju i stabilności na całym świecie, wykorzystując brytyjską, amerykańską i australijską wiedzę do rozwiązywania przyszłych wyzwań – poinformowało w wydanym komunikacie biuro Borisa Johnsona.





Czego dotyczy pakt AUCUS

15 września Waszyngton, Londyn i Canberra ogłosiły zawarcie nowego trójstronnego paktu obronnego między Australią, USA i Wielką Brytanią, zwanego AUKUS. Jego celem jestCanberra zerwała przy tej okazji negocjowany od wielu miesięcy z Francją kontrakt na zakup od koncernu Naval Group konwencjonalnych okrętów podwodnych, który opiewał na 40 mld dolarów. Australijczycy zamierzają budować swą flotę wojenną w oparciu o okręty podwodne z napędem atomowym produkcji amerykańskiej.