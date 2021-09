To efekt działań m.in. na granicy z Białorusią. „Dodatkowe 3 mld złotych”

Nawet trzy miliardy złotych rocznie – tyle dla budżetu może oznaczać rekordowo niski udział nielegalnych papierosów w polskim rynku. Jak ocenia były minister finansów i dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, to dobra okazja do maksymalizacji wpływów budżetowych. Agencja ISBnews wskazuje, że w ostatnich 6 latach szara strefa w krajowym rynku tytoniowym zmniejszyła się 3-krotnie. W dużym stopniu ucierpiał na tym m.in. reżim Aleksandra Łukaszenki.

Udział rynkowy papierosów z przemytu spadł w Polsce do rekordowo niskiego poziomu 6,3 proc., z czego tylko 5,6 proc. to przemyt spoza polskiej granicy – wynika z raportu Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares za I kwartał tego roku. ISBnews dodaje, że jeszcze w 2015 roku udział szarej strefy w krajowym rynku tytoniowym wynosił 18,3 proc.





– Spadek nielegalnego handlu papierosami z przemytu odnotowano w I kwartale tego roku, a więc po przywróceniu ruchu granicznego. To o tyle istotne, że niektóre firmy z branży tytoniowej przy ostatniej podwyżce akcyzy na papierosy w 2020 r. argumentowały w Ministerstwie Finansów, że szara strefa w tym zakresie i wzrost nielegalnego handlu stoją na przeszkodzie podwyżek. Wbrew obawom, że otwarcie granic spowoduje powrót przemytu papierosów ze Wschodu, nic takiego u nas nie następuje., cytowany w komunikacie.Ekspert wskazuje, że to „podwójnie dobra” wiadomość dla resortu finansów, bowiem z jednej strony każdy procent odzyskany z szarej strefy to – według szacunków – około ćwierć miliarda złotych więcej w budżecie; z drugiej strony – otwiera dyskusję o podwyżce akcyzy na papierosy.– W dominującym u nas segmencie papierosów tanich budżet ma do odzyskania z akcyzy dodatkowe 3 mld złotych rocznie – dodaje były wiceminister finansów.Zauważa przy tym, że malejąca z każdym rokiem szara strefa to zasługa działań polskich służb: Krajowej Administracji Skarbowej, CBŚP i Straży Granicznej. Dla porównania,, w Grecji – 22,4 proc, a w Wielkiej Brytanii – 17,1 proc.

Zahamowanie przemytu zza wschodniej granicy to duże uderzenie choćby w reżim Aleksandra Łukaszenki. Białoruscy dziennikarze opozycyjnego medium Nexta w filmie „Złote dni: w cieniu dyktatora” wyliczali, że zyski z przemytu papierosów to około 2 mld dolarów rocznie.





Stąd brał się majątek Łukaszenki

W rozmowie z portalem tvp.info specjalista zespołu ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie Wschodniej, że przemytniczy proceder znajduje się pod kuratelą osób bliskich Łukaszence – w tym jego syna Wiktora i służb specjalnych, granicznych oraz celnych.– Ostatnie sukcesy polskiej Straży Granicznej w ujawnianiu przemytu papierosów na dużą skalę pokazały, że zablokowanie przemytu to chyba najbardziej bolesna sankcja dla reżimu Łukaszenki – mówił nam ekspert OSW.