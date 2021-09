We Wrocławiu urodziły się czworaczki. Chłopcy [WIDEO]

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na świat przyszły czworaczki. Był to pierwszy taki poród w historii placówki. Maluchy są pod opieką lekarzy z Oddziału Neonatologii.

O wyjątkowych narodzinach szpital poinformował za pośrednictwem Facebooka. „Miło nam poinformować, że dzisiaj, tj. 20 września 2021 r., w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu po godzinie 12.00 przyszły na świat czworaczki. Dzieci urodziły się po ukończeniu 30. tygodnia ciąży poprzez cesarskie cięcie, w ciągu zaledwie kilku minut. Cała czwórka to chłopcy o masie urodzeniowej od 1270 g do 1550 g” – czytamy we wpisie.

