Rolnik przygnieciony ciągnikiem. Alkomat szybko wskazał przyczynę

Szybka pomoc policjantów z posterunku w Kadzidle (woj. mazowieckie) oraz ratowników medycznych uratowała życie traktorzyście, który wjechał do rowu i został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Udało się podnieść pojazd i wydostać spod niego mężczyznę. Alkomat szybko wskazał przyczynę zdarzenia.

We wtorek kilka minut przed godziną 13 do dyżurnego ostrołęckich policjantów dotarło poważne zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca ciągnika jest przygnieciony przez ciągnik i leży w rowie. Osoby postronne, które przyjechały na miejsce, nie były w stanie pomóc zakleszczonemu traktorzyście.



Funkcjonariusze wraz z ratownikami przystąpili do uwolnienia mężczyzny, ponieśli pojazd i wydostali go spod ciągnika. Okazało się, że kierowca jest pijany. Alkomat wskazał w jego organizmie 3 promile alkoholu.





Bez prawa jazdy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Mazowiecka Policja

44-letni mężczyzna miał problem zarówno z utrzymaniem równowagi, jak i komunikacją. Ponadto okazało się, że nigdy nie posiadał prawa jazdy, a ciągnik rolniczy, którym się poruszał od dłuższego czasu nie posiada ważnych badań technicznych.Niebawem bezmyślny kierowca odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym jazda pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia.