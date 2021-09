Incydent turecko-grecki na Morzu Śródziemnym. Chodzi o obszar bogaty w surowce

Turecki okręt wojenny przekazał ostrzeżenie greckiemu statkowi badawczemu i uniemożliwił mu wpłynięcie na obszar na Morzu Śródziemnym, który Ankara uważa za swoje wody terytorialne – poinformowała w środę turecka telewizja NTV. Na tym terenie są bogate złoża surowców.

Według telewizji statek Nautica Geo został zablokowany przez fregatę Orucreis, kiedy próbował wpłynąć na teren „tureckiego szelfu kontynentalnego”. Turecka jednostka nadała radiowy sygnał ostrzegający, że podejmie działania, jeśli grecki statek będzie utrzymywał swój kurs.



Do zdarzenia doszło rok po ostatnich napięciach we wschodniej części Morza Śródziemnego, grożących otwartym konfliktem między sąsiadami i sojusznikami w ramach NATO.



NTV nie podała dokładnej daty ostatniego incydentu, ale system śledzenia statków odnotował, że Nautical Geo zacumował w porcie Heraklion na Krecie 22 września.

W ubiegłym tygodniu Grecja poinformowała za pomocą systemu NavTex, pozwalającego na przekazywaniem teletekstem informacji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi, że jej jednostka badawcza będzie operować u wschodnich wybrzeży Krety. Turcja uważa ten obszar za swoje wody terytorialne. Komunikat Navtex obowiązywał do środy.

Zobacz także: Turcja zapowiada manewry. Rośnie napięcie w sporze z Grecją

#NauticalGeo to #Turkish frigate



«We conduct geophysical survey in area of #Greek jurisdiction according to the #Greek Navigational warnings. Wehave acquired all necessarylicenses by Greece» pic.twitter.com/eLRJTMx1gA