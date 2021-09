Hakerzy zaatakowali aplikację mObywatel. Na co trzeba uważać?

Specjaliści z CERT Polska poinformowali o nowym zagrożeniu dla użytkowników smartfonów. Pod pretekstem wygranej w loterii, przestępcy namawiają do instalacji złośliwego trojana Cerberus na system Android. Eksperci od cyberbezpieczeństwa apelują, by nie instalować plików aplikacji mObywatel poza aplikacją oficjalnego sklepu Google Play.

Intensywne wykorzystanie narzędzi online zaowocowało, jak wskazują eksperci, zauważalnym zwiększeniem skali działania cyberprzestępców oraz pogłębieniem skutków odczuwanych przez ofiary ataków.



„Już w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu stanu epidemii mieliśmy do czynienia z coraz bardziej wymyślnymi próbami wyłudzeń. Przestępcy masowo rozsyłali SMS-y i wiadomości e-mail, nakłaniające do podania danych osobowych lub zalogowania się do konta bankowego. W ramach walki z tym zjawiskiem, stworzyliśmy w kwietniu 2020 roku listę ostrzeżeń przed domenami wykorzystywanymi do wyłudzeń” – informuje CERT Polska.





Lista ostrzeżeń

Uwaga❗ Obserwujemy powrót kampanii SMS-owej, w której przestępcy pod pretekstem wygranej w loterii namawiają do instalacji złośliwego trojana bankowego Cerberus na system Android. Pamiętajcie, aby nie instalować plików apk poza aplikacją oficjalnego sklepu Google Play. pic.twitter.com/gooE084X68 — CERT Polska (@CERT_Polska) September 22, 2021

źródło: NASK

Na koniec 2020 roku na liście ostrzeżeń widniało ponad 7,4 tysiąca domen.. Kryją się pod nimi między innymi: fałszywe strony logowania do portali społecznościowych, fałszywe strony płatności serwisów sprzedażowych lub firm kurierskich, strony zachęcające do fałszywych inwestycji w, strony podszywające się pod dostawców energii z fałszywym panelem bankowości internetowej.– Na listę trafiają strony wyłudzające dane lub pieniądze. Każde zgłoszenie jest weryfikowane w CSIRT Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Kiedy podejrzenia okazują się prawdziwe – strona trafia na listę ostrzeżeń, użytkownicy są ostrzegani przed wejściem na nią, a operatorzy mogą ograniczać obsługę takiej witryny. W niektórych wypadkach powiadamiane są też organy ścigania – prokuratura i. Do dziś na listę trafiło niemal 30 tysięcy stron – tłumaczy minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.Podejrzane wiadomości zgłoś za pomocą internetowego formularza naalbo przekaż informację pod numerem 799 448 084.