Nakryli ich przy granicy z Polską. Łukaszenka rozstawia żołnierzy z karabinami snajperskimi?

Przy granicy z Polską, po białoruskiej stronie, Straż Graniczna zaobserwowała żołnierzy, którzy wcześniej nie byli widziani w tej okolicy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdza, że w pasie przygranicznym polskie służby identyfikują żołnierzy m.in. jednostek powietrzno-desantowych i służb do zadań specjalnych. Niektórzy z nich dysponują karabinami snajperskimi.

Wojna hybrydowa, jaką prowadzi – wspomagany przez Moskwę – reżim Aleksandra Łukaszenki, jest m.in. powodem wprowadzenia w pasie przygranicznym z Białorusią stanu wyjątkowego, który na początku września ogłosił polski rząd.



Jak informowała Straż Graniczna, w ciągu trzech tygodni września na polsko-białoruskiej granicy odnotowano około 4 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy; 140 osób zatrzymano.





Białoruscy snajperzy przy granicy z Polską

Potwierdzam! W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi. 1/2 https://t.co/bqJZQxsz4d — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 22, 2021

Racje ma @Straz_Graniczna - przy granicy z Polską pojawiają się żołnierze z jednostek, które nie zajmują się zabezpieczaniem granicy tylko działaniami bojowymi. 2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 22, 2021

