Poczobut zdecydował, czy poprosi Łukaszenkę o ułaskawienie. Przywołał żołnierzy AK

Polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut poinformował, że nie zamierza zwracać się z prośbą do prezydenta Białorusi o ułaskawienie. W liście do znajomego Poczobut napisał, że taka prośba byłaby niemoralna.

W liście, którego fragmenty cytuje rozgłośnia Radio Swaboda, Andrzej Poczobut napisał, że „żadne akty łaski nie są mu potrzebne, nie będzie prosić o ułaskawienie nawet wtedy, gdy zostanie o to poproszony”. Zaznaczył, że w takiej sprawie jak jego pisanie próśb o ułaskawienie „byłoby rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej”.



Dodał, że wie doskonale, że czekają go łagry i więzienie ale – jak podkreśla – „tym, czyją godność i honor broni, było znacznie trudniej i ich przykład daje mu natchnienie”. Poinformował, że nikomu nie dawał i nie daje upoważnienia, aby w jego imieniu zwracać się do Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie.





Grozi im 12 lat kolonii karnej

Prezes ZPB Andżelika Borys, członkowie zarządu organizacji Andrzej Poczobut, Maria Tiszkowska i Irena Biernacka oraz dyrektorka polskiej szkoły społecznej w Brześciu Anna Paniszewa zostali aresztowani w marcu i oskarżeni o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i propagowanie nazizmu. Rzekomo mieli to robić poprzez imprezy dla polskiej młodzieży, poświęcone polskiemu podziemiu na Grodzieńszczyźnie i Ziemi Brzeskiej.Na przełomie maja i czerwca, Paniszewa, Biernacka i Tiszkowska zostały wywiezione do Polski. Propozycję odzyskania wolności w zamian za emigrację odrzucił wówczas Poczobut. Podobną deklarację miała wtedy złożyć Borys. W połowie września Borys zdecydowała także, że nie będzie prosić Łukaszenki o łaskę.Telewizja Biełsat poinformowała również, że inny więzień polityczny Igor Bancer, który w czasie pobytu w areszcie i miejscu odosobnienia odbył dwie wielodniowe głodówki,. Obecnie przebywa w półzamkniętym zakładzie poprawczym w Witebsku, gdzie odbywa karę 1,5 roku prac przymusowych za performance uliczny – taniec bez spodni przed radiowozem milicji, po sfałszowanych wyborach prezydenckich.