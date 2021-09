„Kreatywna destrukcja”. Jak węże przetrwały zagładę dinozaurów

Zagłada dinozaurów stała się szansą ewolucyjną dla wielu gatunków zwierząt, między innymi węży. Naukowcy z Milner Centre for Evolution na Uniwersytecie w Bath ustalili, że wszystkie ze znanych dzisiaj niemal 4 tysięcy gatunków węży wyewoluowały z niewielkiej grupy gatunków, które mogły zająć nowe nisze ekologiczne zwolnione przez konkurencję zabitą przez asteroidę 66 milionów lat temu.

Naukowcy z Bath stali na czele grupy badawczej, w skład której weszli też specjaliści z uniwersytetów w Bristolu, Cambridge i Norymbergi. Podczas badań wykorzystali skamieniałości oraz techniki analizy genetycznej współczesnych węży, by zrekonstruować ewolucję tego podrzędu gadów – informuje portal „Kopalnia Wiedzy”.



Ustalono, że wszystkie obecnie żyjące gatunki węży pochodzą od niewielkiej liczby gatunków, które przetrwały uderzenie asteroidy. Uratowało je to, że posiadły zdolność schronienia się pod ziemią oraz możliwość obywania się bez pokarmu przez długi czas. Gdy wyszły z ukrycia, okazało się, że z powierzchni Ziemi zniknęła konkurencja w postaci nie tylko innych gatunków węży, ale również samych dinozaurów.





Analiza skamieniałości

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Badacze zebrali dowody, że dopiero po uderzeniu asteroidy doszło do wysokiego zróżnicowania węży – pojawiły się żmije, kobry i pytony, węże nadrzewne, wodne czy wielcy dusiciele. Analiza skamieniałości wskazuje także, że zmienił się też kształt ich kręgosłupa. Jego budowa jest obecnie inna niż węży z kredy, pojawiły się też wielkie, nawet 10-metrowej długości, węże morskie.– One nie tylko przeżyły okres, który przyniósł zagładę tak wielu gatunkom zwierząt, ale– mówi dr Catherine Klein z Uniwersytetu Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze.Zakłada się, że przodkowie współczesnych węży żyli na półkuli południowej. Po zagładzie dinozaurów zaczęły rozprzestrzeniać się po całym świecie, rozpoczynając od terenów dzisiejszej Azji.– Nasze badania sugerują, że wyginięcie dinozaurów zadziałało jak „kreatywna destrukcja”. Wyginęły stare gatunki, a ci, którzy przeżyli, mogli zająć nowe nisze ekologiczne oraz eksperymentować z nowymi sposobami życia i habitatami. Wydaje się, że to ogólna zasada ewolucji – po dużych epizodach wyginięcia życie jest najbardziej innowacyjne i widzimy najwięcej eksperymentów ewolucyjnych – tłumaczy doktor Nich Longrich z Uniwersytetu w Bath. –. W końcu życie staje się bardziej różnorodne niż wcześniej – dodaje.Naukowcy ustalili również, że drugim dużym skokiem bioróżnorodności był okres, kiedy Ziemia przeszła z klimatu ciepłego do znacznie chłodniejszego, w którym uformowały się lądolody na biegunach i rozpoczęły epoki lodowe.