„Tusk się wściekł”? Budka i Siemoniak na dywaniku po urodzinach Mazurka

Donald Tusk wezwał na rozmowę Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka w związku z niezachowaniem należytych standardów, jakich oczekuje się od wiceprzewodniczących PO – przekazał w środę rzecznik PO Jan Grabiec. Jak dodał, obaj politycy oddali się do dyspozycji szefa Platformy, a decyzje w ich sprawie podejmie zarząd PO.

Budka i Siemoniak są wiceprzewodniczącymi PO, a Budka sprawuje ponadto funkcję szefa klubu parlamentarnego KO.





Decyzja Tuska ws. Budki i Siemoniaka

Koniec kariery w PO?

źródło: PAP, portal tvp.info

Sprawa może mieć związek z udziałem obu polityków wi zdjęciami z tego spotkania, zamieszczonymi przez dziennik „Fakt”, na których widać m.in. Budkę i Siemoniaka.– Klub parlamentarny na najbliższym posiedzeniu Sejmu prowadzić będzie jeden z zastępców szefa klubu – poinformował Grabiec. Dodał, żeNa urodzinach dziennikarza był obecny także inny z posłów PO – Sławomir Neumann, szef regionu pomorskiego partii. Jednak ani on, ani Budka czy Siemoniak nie chcieli komentować dla PAP zaistniałej sytuacji.Odnosząc się do Neumanna jeden z prominentnych polityków Platformy stwierdził, że „Sławek nie ma co szukać miejsca na listach (wyborczych)”.