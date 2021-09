Nie podobało im się sędziowanie. Spalili arbitrowi samochód

Kibice klubu Velez Mostar przerwali mecz piłkarskiej ekstraklasy Bośni i Hercegowiny z broniącym tytułu Boracem Banja Luka (0:2), a następnie podpalili samochód należący do arbitra tego spotkania. Auto doszczętnie spłonęło – poinformowały w środę tamtejsze portale.

We wtorkowy wieczór Velez przegrywał w 82. minucie z Boracem 0:2, a obie bramki strzelił Stojan Vranejs. Po drugim golu na boisko wbiegło kilkudziesięciu kibiców z Mostaru, którzy próbowali zaatakować sędziów. Udało im się schronić w szatni.



Po około dziesięciu minutach boisko opuścili też zawodnicy obydwu zespołów.



Jak podały media w BiH, w drodze powrotnej do Sarajewa - tuż przed północą - w jednym z tuneli samochód należący do arbitra meczu Sabriji Topalovica został zatrzymany przez pięciu nieznanych mężczyzn. Zaatakowali oni sędziów (jedna osoba trafiła do szpitala), a także uszkodzili auto. Następnie je podpalili; pojazd doszczętnie spłonął. Policja poszukuje sprawców.



Według dziennikarzy, Velezowi grozi porażka walkowerem 0:3 i odjęcie punktów oraz wysokie kary finansowe za złą organizację meczu. Kibice tego klubu, zanim przerwali spotkanie, na trybunach zapalili race i rzucali w sędziów różnymi przedmiotami.

