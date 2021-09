Węglarczyk moralizuje nt. Skórzyńskiego: To naprawdę ponura historia

– Jeśli TVN się z Krzyśkiem pożegna, dostanie propozycję pracy i nie będzie bezrobotny. Myślę tu o pracy w mediach prorządowych – mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk i krytykuje dziennikarza TVN Krzysztofa Skórzyńskiego za kontakty z ministrem. W przeszłości wokół Węglarczyka też było sporo kontrowersji – jak wtedy, gdy jako dyrektor redakcji prowadził komercyjną imprezę napoju alkoholowego. – Nie widzę w tym nic zdrożnego – mówił wtedy.

Stacja TVN zdecydowała o zawieszeniu reportera „Faktów” TVN Krzysztofa Skórzyńskiego w związku z wyciekiem dwóch maili, jakie miał wymienić z Michałem Dworczykiem, opublikowanych w rosyjskim serwisie.



Dziennikarz miał korespondować z szefem kancelarii premiera w styczniu 2021 r. ws. apelu do seniorów, by się szczepili, oraz 10 lat wcześniej na temat działań pomocowych dla polskich szkół na Wschodzie, w które – jako przedstawiciel stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dworczyk był zaangażowany.



Teraz o komentarz w sprawie poproszony został m.in. redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk. – To naprawdę ponura historia. Krzysiek miał w zeszłym tygodniu szansę powiedzieć prawdę i nie powiedział tej prawdy. To, czegośmy się dzisiaj dowiedzieli, jest skrajnie ponure – stwierdził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.



– Mam dużą wyrozumiałość dla dziennikarzy, którzy z kimś prywatnie się znają, jak rozumiem znajomość Krzysztofa z ministrem Dworczykiem sięga wielu lat wstecz, jest prywatną przyjaźnią – powiedział Węglarczyk. Jak jednak podkreślił, Skórzyński miał czas, aby wszystko wyjaśnić, a przekonywał, że żadnych kontaktów z ministrem nie było.



– Tego, że skłamał w kwestii doradzania, nie da się obronić – ocenił.

Przepraszam za zwłokę. Robię skrina oświadczenia, bo nie zmieściłoby się w twittcie. pic.twitter.com/NdTznB60a9 — Krzysztof Skórzyński (@skorzynski) September 17, 2021

W przeszłości Węglarczyk niejednokrotnie także wywoływał sporo kontrowersji.



„Serio nie widzisz nic złego w takim występie? Przecież to jak reklama” – napisał do niego w 2017 roku na Twitterze Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”. Komentował w ten sposób fakt, że dziennikarz Onetu miał poprowadzić komercyjną imprezę jednej z firm sprzedających napoje alkoholowe.



Z kolei miesiąc temu Węglarczyk wywołał kontrowersje, gdy stwierdził: „Francuzi zawsze trzymali swoje media z dala od innych, bo uważają swoją kulturę za wyjątkową”. Komentując projekt nowelizacji ustawy medialnej pracownik Onetu przekonywał, że Francuzi mogą mieć takie prawo, a Polacy nie.



Innym razem, gdy na facebookowym profilu żony szefa KPRM Michała Dworczyka pojawiły się niepokojące informacje, dziennikarze zaczęli sprawdzać źródła i ustalać fakty. Z kolei portal Onet ogłosił, że przez włamanie do skrzynki polityka, wyciekły „tajne informacje”. Nie czekając na więcej informacji w tej sprawie, Węglarczyk i jego pracownicy przekazali opinii publicznej doniesienia najpawdopodobniej rosyjskich hakerów.



W końcu to także szef Onetu przepraszał byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. „I tyle zostało z pseudoafery hejterskiej. Węglarczyk jednak nie był hologramem” – komentował wówczas Piebiak.