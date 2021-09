Zerwie się wiatr, na Wybrzeżu do 90 km/h. Gdzie spadnie śnieg? [PROGNOZA]

W środę do końca dnia w całym kraju na przemian będziemy mieli słońce i chmury, z których może spaść przelotny deszcz – przekazał Jakub Gawron, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy na Wybrzeżu stopniowo będzie przybierał na sile wiatr, by nad morzem osiągnąć prędkość do 60 km/godz. W piątek na Wybrzeżu porywy wiatru mogą już dochodzić do 90 km/godz. Wysoko w górach porywy wiatru już dziś mogą dochodzić do 100 km/godz. i tam spodziewany jest śnieg.

Środa chłodna, możliwe opady deszczu [PROGNOZA] W środę pogoda nie będzie odbiegała znacząco od wtorkowej – przekazał Jakub Gawron, synoptyk IMGW. W całym kraju będą możliwe przelotne opady... zobacz więcej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ocenia, że pod względem temperatury środa nie będzie odbiegać od średniej ostatnich dni.



– Do końca dnia będziemy mieli na przemian słońce i chmury w całej Polsce. Co jakiś czas, lokalnie mogą nastąpić przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to można mówić o standardzie dni poprzednich. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie – około 8 stopni, do 16-17 stopni na zachodzie kraju. W dzień będzie jeszcze wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/godz. i tam spodziewany jest opad śniegu – powiedział Gawron.





Astronomiczna jesień

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pierwsza noc astronomicznej jesieni – ze środy na czwartek – przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, z lokalnymi opadami deszczu i mgłami ograniczającymi widoczność do trzystu metrów.. W pierwszej połowie nocy wiatr jeszcze będzie słaby. Na Wybrzeżu stopniowo będzie przybierał na sile, by nad morzem osiągnąć prędkość do 60 km/godz.Od czwartku do soboty prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od około 14 stopni na wschodzie do około 17 stopni na zachodzie. Silniejszy wiatr – umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W piątek na Wybrzeżu porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/godz.