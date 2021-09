NSA uchylił kolejną uchwałę KRS ws. powołań sędziów do Sądu Najwyższego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z 2018 roku, dotyczącą powołań sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izba ta orzeka o ważności wyborów w Polsce.

Jak powiedział w TVP Info sędzia Sądu Najwyższego Tomasz Demendecki, uchylenie tej uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny oznacza, że decyzje sędziów Izby o ważności wyborów, które odbyły się po 2018 roku, budzą zastrzeżenia.



– W ramach kompetencji to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych potwierdza ważność tychże wyborów. W związku z tym, to pytanie obecnie do polityków każdej ze stron tutaj, bowiem dotyczy to i polityków rządzących, jak również polityków opozycyjnych. Faktycznie pojawia się ta wątpliwość co do stwierdzenia legalności tych wyborów, jeżeli postawilibyśmy taką tezę – stwierdził sędzia Demendecki.



– W mojej ocenie wszyscy sędziowie wybrani do Sądu Najwyższego również po 2018 roku wybrani zostali legalnie, natomiast być może faktycznie te ataki koncentrują się teraz na wzruszeniu prerogatywy prezydenta – skomentował.

#wieszwiecej Polub nas

Zobacz także: Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS ws. odwołania sędziego NSA

Decyzję NSA podjęto podczas niejawnego posiedzenia. Sędziowie Sądu Najwyższego – m.in. Aleksander Stępkowski w rozmowie z TVP Info – zwracają uwagę na fakt, że zabrakło możliwości wysłuchania wszystkich stron.



– Wyrok, który zapadł dotyczy tej części uchwały, na podstawie której prezydent dokonał powołania sędziów do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Natomiast wiem, że ci sędziowie nie byli uczestnikami tego postępowania. Nie doręczono im, a przynajmniej wszystkim nie doręczono skutecznie samych odwołań. W ogóle nie traktowano ich jako strony tego postępowania. Wydano wyrok, który w części dotyczy właśnie tych osób – powiedział sędzia Stępkowski o uchyleniu przez NSA uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.





Zobacz także: TK: Rozprawa ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym przełożona

źródło: PAP, TVP Info

W uchylonej przez NSA uchwale Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi 20 kandydatów na sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Wśród nich byli: obecna prezes tej Izby Joanna Lemańska i rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski.Naczelny Sąd Administracyjny nie opublikował jeszcze uzasadnień wyroków. Ma na to 30 dni.