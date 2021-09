Lech Wałęsa wyciąga rękę do Tuska. Wyznał, czego się obawia

Lech Wałęsa wyraził swoje zdecydowane poparcie dla Platformy Obywatelskiej i jej nowego szefa Donalda Tuska. Były prezydent przekazał mu radę, jak ma kierować partią, i wyznał, czego się teraz obawia.

Lech Wałęsa w rozmowie z „Super Expressem” odnosił się do nowego położenia Donalda Tuska i dał mu kilka rad jako „starszy kolega po fachu”.



– Kibicuję PO, jestem realistą, wybieram to, co możliwe. To, co jest. Ostro Tusk zaczął, obawiam się, żeby tylko wytrzymał tempo, ja go wspieram i będę wspierał. Będzie atakowany wszelkimi możliwymi sposobami – mówi Lech Wałęsa.



Jak wskazuje były prezydent, „jeśli zdrowie pozwoli, to będę wspierał Tuska”. – Żeby się wmontował Tusk w sytuację, którą zastał w PO, musi poszarpać partią po to, żeby potem poukładać. On jest w momencie przeglądu sytuacji. Donald to najzdolniejszy polityk w Polsce, wybitny człowiek, trzeba dać mu szansę, on jest tylko w stanie uporządkować PO – powiedział.

źródło: se.pl, portal tvp.info

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu, Donald Tuskktóre nieznacznie odbudował po powrocie do krajowej polityki. Ufa mu 30,5 proc. badanych;i cofnięcie się do poziomu z pierwszych miesięcy 2021 r., gdy nie było mowy o powrocie byłego premiera do krajowej polityki.Z ostatniegoprzeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 24,5 proc. respondentów, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy.