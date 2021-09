„Ekspert TVN24 dokonał spektakularnego samozaorania”. Chodzi o decyzje TSUE

Korespondent z Brukseli Maciej Sokołowski przekonywał w sieci, że Unia ma prawo nakładać na Polskę gigantyczne kary. Ocenił, że na podstawie art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Czechy mogą żądać kar dla Polski. „Dopiero zauważyłem, że ekspert TVN24 od spraw unijnych dokonał spektakularnego samozaorania” – skomentował w sieci wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta i uzasadnił swoją opinię powołując się na zapisy traktatów.

500 tys. euro dziennie to kara, jaką TSUE nałożył na Polskę za wydobywanie węgla w kopalni Turów. Decyzję jednogłośnie podjęła hiszpańska sędzia Rosario Silva de Lapuerta, która sympatyzuje z partią polityczną należącą do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.



Dziennikarze TVN za cały spór obwiniają polski rząd. „Czy ktokolwiek z prowadzących negocjacje w sprawie Turowa ma sobie cokolwiek do zarzucenia?” – pytał w sieci jeden z pracowników tej stacji Radomir Wit.



„Proste pytanie: proszę wskazać w TFUE podstawę prawną dla Czech żądania kary finansowej od Polski? Odpowiem: nie ma takiej podstawy” – skomentował wpis dziennikarza poseł Janusz Kowalski.



Do dyskusji szybko włączył się więc inny redaktor współpracujący z TVN Maciej Sokołowski. „Art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – odpowiedział posłowi, powołując się na konkretny artykuł.

Proste pytanie: proszę wskazać w TFUE podstawę prawną dla Czech żądania kary finansowej od Polski?



Odpowiem: nie ma takiej podstawy. To tak jakby dostał Pan gigantyczną karę od polskiego państwa za cokolwiek (przepraszam za obrazowy przykład) bez istniejącej w ustawie podstawy. — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) September 21, 2021

„Bingo! I właśnie w tym rzecz, że podstawę może stanowić art. 260 w sprawach wszczynanych przez Komisję Europejską i z wniosku Komisji” – stwierdził Kowalski. „W przypadku sprawy kopalni Turów– dodał.Zobacz także: Turów. Elity UE poznają, co to wściekłość polskich związkowców

Kaleta: To bezprawie i autorytaryzm

Dopiero zauważyłem, że ekspert @tvn24 od spraw unijnych dokonał spektakularnego samozaorania, ponieważ art. 260:

1. Ma zastosowanie wyłącznie do WYROKÓW, a zatem nie do środkow tymczasowych��‍♂️

2. Dotyczy wyłącznie WYROKÓW wydanych na wniosek KE, a nie państw członkowskich ��‍♂️ https://t.co/jqN53mk9OG — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) September 22, 2021

Saryusz–Wolski: Sankcje TSUE są bezprawne

źródło: Portal tvp.info

Do wymiany zdań włączył się wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski. Jak ocenił, ekspert TVN dokonał „spektakularnego samozaorania”.„Ponieważ art. 260 ma zastosowaniea zatem nie do środków tymczasowych” – napisał. „Dotyczya nie państw członkowskich” – wskazał.Zobacz także: Spór o Turów. PiS zdecyduje się na radykalny krok ws. Czech? Sebastian Kaleta wyjaśnił, że powołuje się na te zapisy, ponieważ w jego ocenie sędzia Rosario Silva De Lapuerta w kolejnych orzeczeniach (dotyczących Puszczy Białowieskiej i kopalni Turów) złamała dotychczasową praktykę.To bezprawie i autorytaryzm” – stwierdził.Kroki podjęte przez TSUE przeciwko Polsce budzą coraz więcej kontrowersji.„Decyzje ws. kopalni Turów zgodnie z unijnym prawem może podejmować tylko Rada i tylko jednomyślnie, a nie TSUE” – uważa europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PiS).„Tym samym sankcje TSUE są bezprawne i bezskuteczne” – wskazuje. Więcej o jego stanowisku w tej sprawie TUTAJ.