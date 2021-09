„Pełny obraz” w TVP1. Filmy dokumentalne w formule śledczo-dochodzeniowej

Czym jest przekop Mierzei Wiślanej? To szansa czy zagrożenie dla Polski, dla regionu Zalewu Wiślanego? Takie m.in. pytania padną w nowym programie w TVP1. „Pełny obraz” ma dotyczyć ważnych społecznie spraw, a jego twórcy konfrontować stanowiska decydentów i ludzi od nich zależnych.

Pomysłodawcą cyklu filmów dokumentalnych jest Mariusz Pilis, reżyser filmów dokumentalnych. W serii podejmowane będą sprawy bieżące w formule śledczo dochodzeniowej. Tematami kolejnych odcinków będą sprawy, o których chcą dyskutować Polacy.



Bo seria adresowana jest do tych, którzy starają się zrozumieć szeroki kontekst współczesnych problemów, chcą zobaczyć i wysłuchać kluczowych dla danej sprawy bohaterów i ekspertów.



W premierowym odcinku, który wyemitowano 21 wrzesnia na tapetę wzięto przekop Mierzei Wiślanej. Czy to szansa, czy zagrożenie dla Polski, dla regionu Zalewu Wiślanego? Czy to rzeczywiście przejaw gigantomanii i antyrosyjskich fobii, jak przedstawia to nasz wschodni sąsiad? Czy to nam się opłaci? Czy środowisko naturalne przetrwa tę dewastację, jak pytają niektórzy ekolodzy? Te wszystkie pytania mają jeden wspólny mianownik – zauważają twórcy programu i wskazują na chęć zablokowania inwestycji. Film opowiada o ludziach znad Zalewu Wiślanego. O miejscu, które uważane jest za jedno z 30 najbiedniejszych w Unii Europejskiej. Reporterzy pojechali na miejsce, by poszukać odpowiedzi na wciąż otwarte pytanie: po co nam ten przekop?



„Pełny obraz” co wtorek o godzinie 21 w TVP 1.

