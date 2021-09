Policzą wiernych w kościołach

W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach katolickich w Polsce odbędzie się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych. Polega ono na liczeniu katolików uczestniczących we mszy i przystępujących do komunii.

Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W ubiegłym roku w związku z wprowadzeniem nowych zasadach w żółtych i czerwonych strefach i w trosce o zdrowie i życie wiernych planowane liczenie wiernych się nie odbyło.



W tym roku zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) odbędzie się nieco wcześniej niż było to praktykowane, czyli w najbliższą niedzielę 26 września – podano w komunikacie na stronie diecezji warszawsko-praskiej.





Jak to wyglądało w poprzednich latach

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Z opublikowanego w grudniu 2020 r. raportu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) wynika, że w 2019 r. wskaźnik dominicantes, dotyczącyWskaźnik communicantes, dotyczącyzałożyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.