Nie wyłączył kamery w trakcie sesji. Nagranie z radnym w prokuraturze

Radny Witold Mossakowski brał udział w zdalnej sesji jednej z miejskich komisji w Milanówku. Podczas transmisji z posiedzenia widać, jak mężczyzna prowadzi przez kilka minut samochód. Dwa tygodnie wcześniej policja zatrzymała mu prawo jazdy za prowadzenie po alkoholu.

Do tego zdarzenia doszło w trakcie posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na początku czerwca. Radni miejscy podwarszawskiego Milanówka rozmawiali m.in. o planie zagospodarowania przestrzennego.



Sesja odbywała się zdalnie, posiedzenie było transmitowane na żywo. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, która opisuje sprawę, w posiedzeniu gremium udział wziął m.in. Witold Mossakowski, pełniący obowiązki przewodniczącego rady.



Na transmisji udostępnionej przez urząd miasta widać, jak radny Mossakowski najpierw siedzi w samochodzie na miejscu pasażera, by po kilku minutach odłożyć telefon i przesiąść się na fotel kierowcy. Mężczyzna – opisuje gazeta – prowadził auto przez trzy minuty , po czym zaparkował i je opuścił, kontynuując sesję w domu.



Problemu by nie było, gdyby nie fakt, że Mossakowskiemu dwa tygodnie wcześniej policjanci zatrzymali prawo jazdy, bo prowadził auto po alkoholu.





Chodzi o zdarzenie z 13 maja, kiedy prowadził samochód w Borach Tucholskich za Grudziądzem.



– Ok. godz. 12.30 policjantka prewencji wspólnie ze strażnikiem leśnym zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Łada 49-latka. Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu, w związku z tym poddany został badaniu. Jak się okazało, był w stanie nietrzeźwości. Policjantka zatrzymała kierowcy prawo jazdy – relacjonowała Joanna Tarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.



Gazeta podaje, że potwierdziła, iż tym 49-latkiem prowadzącym po alkoholu był właśnie radny Witold Mossakowski, który miał wówczas 0,4 promila alkoholu w organizmie. Prawo jazdy zatrzymano mu na rok.





Burmistrz: Niedopuszczalna sytuacja

źródło: wyborcza.pl, portal tvp.info

Mossakowski w rozmowie z gazetą potwierdził, że zatrzymano mu uprawnienia. Pytany więc, dlaczego prowadził samochód dwa tygodnie później mówi: „Nie będę tego komentował”.W związku z zachowaniem radnego Urząd Miasta w Milanówku zawiadomił w tej sprawie prokuraturę.– Nagranie z posiedzenia jest dowodem na to, że radny złamał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a więc popełnił przestępstwo. Jeśli zapadnie w tej sprawie prawomocny wyrok skazujący, skierujemy do wojewody wniosek o wygaszenie mandatu radnego – mówi Piotr Remiszewski, burmistrz Milanówka.Mamy do czynienia z zachowaniem haniebnym, które uniemożliwia dalsze sprawowanie funkcji publicznej. Radny powinien zachować się honorowo i zrzec się mandatu – dodał burmistrz.