Początek astronomicznej jesieni. Nadejdzie o godzinie 21.21

To najbarwniejsza z pór roku, choć przy tym mniej lubiana ze względu na ochłodzenie i opady. O godzinie 21.21 rozpocznie się astronomiczna jesień. Za jej początek przyjmuje się moment, w którym Słońce osiąga tak zwany punkt Wagi. Równocześnie na półkuli południowej rozpocznie się astronomiczna wiosna.

O nadejściu jesieni informuje nas nie tylko zmiana pogody, ale i otaczająca roślinność. – Roślinami, które wskazują nam nadejście jesieni są np. kasztanowce zwyczajne i ich dojrzałe owoce. Tak samo rzecz ma się z dereniami, które owocują o tej porze – tłumaczy rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.



Według synoptyków, rozpoczynająca się jesień ma być łagodna. – Szczególnie najbliższe tygodnie powinny zachęcać do aktywności na zewnątrz – dodał z Walijewski.



– Czeka nas złota polska jesień i to szczególnie w październiku. Temperatura ma utrzymywać się w normie, to znaczy w średniej z ostatnich 30 lat. Ma być jeszcze niewiele opadów w stosunku do listopada, co będzie zachęcać do podziwiania wielobarwnych krajobrazów – zaznaczał rzecznik.



Astronomiczne pory roku: daty

. Jesień astronomiczna może się zacząć 22 września, tak jak w tym roku bądź 23 września. Nie należy jej mylić z jesienią kalendarzową, której początek przypada zawsze 23 września i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.Wiosna zaczyna się 20 marca (rzadziej 21 marca) (równonoc wiosenna)Lato zaczyna się 21 czerwca (rzadziej 20 czerwca) (przesilenie letnie)Jesień zaczyna się 22 lub 23 września (równonoc jesienna)Zima zaczyna się 21 lub 22 grudnia (przesilenie zimowe).