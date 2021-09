Morawiecki o luce VAT Tuska: Nie można haratać w gałę, kiedy po ulicach biegają bandyci

Sprawność instytucji państwowych jest w interesie nas wszystkich. Nie można haratać w gałę, jak tam gdzieś po ulicach biegają bandyci, czy z pistoletami, czy w białych kołnierzykach – mówił na konferencji prasowej o uszczelnianiu luki VAT premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki: Blisko 100 mld więcej dzięki uszczelnianiu VAT Dzięki uszczelnieniu VAT w ciągu 5-6 lat wpływy z VAT zwiększyły się z 123 mld zł do ok. 213 mld zł, o 100 mld zł więcej – mówił premier Mateusz... zobacz więcej

Premier Morawiecki wziął udział w konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”. W otwierającym dyskusję wystąpieniu zapewniał, że w ciągu ostatnich lat rząd zrobił wiele dla ograniczenia działalności mafii VAT-owskich oraz karuzel VAT.



Podkreślał, że efekty tych działań można zobaczyć w wydatkach z budżetu państwa . – One są w budżecie, w naszej polityce społecznej, w wielokrotnie większych wydatkach na drogi, koleje – zaznaczył.



Morawiecki wskazał, że w 2015 r. wpływy z podatku VAT wyniosły 123 mld zł, ale potem w 2016 r. rząd zaczął wdrażać procedury i cały system, w tym Krajową Administrację Skarbową, które miały przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. – Dziś kontroli jest o 50 proc. mniej, niż było wcześniej, a są o 65 proc. bardziej skuteczne – mówił.





Premier o przyczynie mikrocudu gospodarczego

�� Od 2015 r. #LukaVAT została zmniejszona o około połowę ✅ pic.twitter.com/fJ6aVxKmzy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 22, 2021

Gowin puszcza oko do Tuska. Chwali jego pomysł Lider Porozumienia Jarosław Gowin miał odbyć we wtorek długą prywatną rozmowę z jednym z czołowych polityków PO Tomaszem Grodzkim. Teraz w... zobacz więcej

Premier dodał, że po 5-6 latach od zastosowania mechanizmów uszczelniających, ograniczających działalność przestępców VAT-owskich, obecne wpływy do budżetu są o ok. 100 mld zł większe niż w 2015 r. – Po 5-6 latach będzie (to - PAP) powyżej 210 mld zł. Czyli ze 123 mld zł na ok. 213 mld zł. To rewolucja, to prawdziwa praprzyczyna tego mikrocudu gospodarczego – powiedział Morawiecki.Ocenił, że domykanie luki VAT poprawiło możliwości polityki społecznej i inwestycyjnej państwa, bo sprawność funkcjonowania państwa przekłada się na możliwości przedsiębiorców, lepszą infrastrukturę i całą gospodarkę.

– Jakkolwiek w ostatnich tygodniach spieraliśmy się o wysokość składki zdrowotnej, to cieszę się, że w temacie uczciwy VAT, uczciwe płacenie podatków, nadajemy na jednej długości fali – mówił Morawiecki, zwracając się do przedsiębiorców.



– Ta niechlubna praktyka, ta niefrasobliwość została zamknięta w szufladzie na klucz. Nie pozwólmy, by to powróciło, bo to nie jest dane raz na zawsze. To, że mogliśmy ratować was kwotą ponad 200 mld zł, było możliwe dzięki uszczelnieniu podatków, w pierwszej kolejności VAT – zaznaczył szef rządu.





Morawiecki o harataniu w gałę

źródło: TVP Info

Zauważył, że w czasach rządów PO-PSL program budowy dróg krajowych i autostrad w 70 proc. był finansowany ze środków unijnych, a w 30 proc. krajowych. – Dzisiaj mamy program na 300 mld zł, trzykrotnie większy niż ten, z którym nas zostawili nasi poprzednicy, a 80 proc. to są środki krajowe, z budżetu państwa polskiego, z VAT – powiedział Morawiecki.Pod koniec konferencji premier mówił do zgromadzonych, że chciałby, aby wyszli z niej z jednym wnioskiem. – Sprawność instytucji państwowych jest w interesie nas wszystkich.Jak dodawał, „nie można, bo wtedy tracimy na tym wszyscy, wtedy padają całe branże, wtedy obywatele zadłużają się, wtedy nie mamy mocy inwestycyjnych, wtedy cała gospodarka, polityka fiskalna, regulacyjna, monetarna, inwestycyjna, kuleje. My tego nie chcemy, chcemy silnej polskiej gospodarki, która dla przedsiębiorców będzie dawała to niezbędne paliwo do szybkiego wzrostu – mówił.