Gowin puszcza oko do Tuska. Chwali jego pomysł

Lider Porozumienia Jarosław Gowin miał odbyć we wtorek długą prywatną rozmowę z jednym z czołowych polityków PO Tomaszem Grodzkim. Teraz w wywiadzie dla Radia ZET komplementuje Donalda Tuska. – Z aprobatą przyjmuję propozycję Tuska zmiany konstytucji – zaznacza.

Jarosław Gowin to m.in. były minister rządu PO–PSL i wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W sierpniu premier Mateusz Morawiecki złożył do prezydenta wniosek o odwołanie Gowina z zajmowanych stanowisk rządowych, a polityk natychmiast rozpoczął rozmowy z opozycją.



Jak donosi RMF FM, ostatnie ze spotkań to długa rozmowa z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, która miała odbyć się we wtorek. Politycy za zamkniętymi drzwiami rozmawiali o odejściu Gowina z rządu i planach na przyszłość.



Z kolei w środę polityk Porozumienia udzielił wywiadu, w którym atakował PiS.



– Nie tęsknię. Trzeba być wiernym swoim przekonaniom. Nie mogłem się zgodzić, jako minister, obywatel i osoba o bardzo wolnorynkowych poglądach, na drastyczny wzrost podatków, nie mogłem się godzić na lex-TVN – zaznaczał.

Gowin twardo o „PiS-exicie”

Jarosław Gowin jest w trudnej sytuacji. Jego ugrupowanie nie ma pieniędzy i straciło wielu kluczowych polityków. W czasie wywiadu padło też pytanie o

Były wicepremier zaznaczał w odpowiedzi, że „zdaje sobie sprawę z tego, iż to jest trudny moment dla Porozumienia”.



Odnosząc się do sporów wokół Unii Europejskiej, Gowin przytoczył słowa Donalda Tuska i stwierdził: „David Cameron też nie miał planu wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z UE, tak mu wyszło. Nie wykluczam, że PiS-owi też tak może wyjść”.



Polityk przekonywał, że PiS to partia eurosceptyczna i nawet jeśli nie grozi nam polexit, to dokonał się właśnie „PiS-exit”.



– Nie zmienia to faktu, że z aprobatą przyjmuję propozycję Donalda Tuska zmiany konstytucji – zaznaczał, odnosząc się do pomysłu szefa PO. Tusk chce bowiem, by prawica i lewica przyjęły wspólną zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością co najmniej dwóch trzecich.



To nie pierwszy raz, gdy Gowin pochlebnie wypowiada się o Tusku. W jednym z niedawnych wywiadów zaznaczał: „Donald Tusk to polityk nietuzinkowy, polityk formatu europejskiego”.