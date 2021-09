Ogrodzenie na granicy z Białorusią. Wiadomo, ile kilometrów postawiono

Na granicy polsko-białoruskiej mamy ponad 130 km zasieków i około 90 km 2,5-metrowego płotu. Układane jest też zabezpieczenie dla zwierzyny – poinformował w TVP1 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Wiceszef MON w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP1 był pytany, czy na polsko-białoruskiej granicy pojawią się funkcjonariusze Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).



Wiceminister przypomniał, że Frontex jest służbą „w fazie tworzenia, która zdolności operacyjne ma osiągnąć w 2027 r.”.





Frontex na polskiej granicy?

#wieszwiecej Polub nas

– Frontex nie ma swoich funkcjonariuszy, dziś Agencja posługuje się kontyngentami innych krajów i pewnie byłoby tak, że w ramach Frontexu, bo służą tam również polscy pogranicznicy, zostaliby użyci, dlatego my nie chcemy obciążać Frontexu – wyjaśniał Skurkiewicz.– My jesteśmy granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i jeśli Frontex chciałby podjąć taką inicjatywę, to, aby pogranicznicy z innych państw zasilili polską Straż Graniczną – dodał.

Wiceminister przypomniał też, że polskich pograniczników wspiera 2,5 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. – To żołnierze 16 dywizji, którzy służą razem z pogranicznikami, realizując działania patrolowe i kontrolne – wskazał.





Nowe informacje ws. ogrodzenia na granicy

źródło: TVP

– Nasze zaangażowanie jest związane z budową budowy fortecznej, czyli płotu.; to podwójne zasieki. Do tego układamy również zabezpieczenia dla zwierzyny po obu stornach, to siatka leśna służąca z reguły do upraw leśnych, by unikać kaleczenia zwierząt. To umocnienie szerokości około 3 m – poinformował.Ogrodzenie na granicy z Białorusią zaczęto instalować pod koniec sierpnia w regionie wsi Zubrzyca Wielka w woj. podlaskim. Instalacja ma uniemożliwić dostanie się do Polski migrantów z Bliskiego Wschodu przywiezionych na polską granicę przez białoruski reżim, który uniemożliwia im także powrót na Białoruś.Ustawiany przez wojsko płot składa sięSłupki będące podstawą dla concertiny są wkopane w ziemię na ponad metr. Płot ma wysokość 2,5 metra. Pod płotem, po zewnętrznej stronie leżą trójwarstwowe zasieki, które utrudniają podejście do ogrodzenia. W pierwszym etapie zaplanowana jest budowa 150-km odcinka. W planach jest też przewidziany kolejny etap budowy, o długości 97 km.Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.