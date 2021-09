Pokazywał dziecku treści pornograficzne. Szukają mężczyzny z autobusu

Policjanci z Poznania szukają mężczyzny, który w miejskim autobusie pokazywał osobie małoletniej treści pornograficzne. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia podejrzanego i apelują o pomoc.

Sprawę prowadzą policjanci z Komisariatu Policji Stare Miasto w Poznaniu. Jak przekazano w komunikacie, do zdarzenia z udziałem mężczyzny doszło 21 maja w autobusie miejskim linii numer 174.



Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna prezentował treści pornograficzne na swoim telefonie osobie małoletniej, która podróżowała tym samym autobusem.



Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które zarejestrowały wizerunek mężczyzny. Każdy, kto go rozpoznaje lub ma istotne informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, powinien skontaktować się z policjantami ze Starego Miasta pod numerem telefonu 47 77 124-06 (prowadzący sprawę) lub czynnym całą dobę – 47 77 124-11/12 – dyżurnym komisariatu.