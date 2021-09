Poseł opozycji o Turowie: Absolutnie nie płacić kary

Absolutnie uważam, że polski rząd nie powinien płacić kary nałożonej przez TSUE ws. kopalni Turów – oznajmił poseł PSL Paweł Bejda w programie „#Jedziemy” w TVP Info.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoosobowo postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.





Turów. Paweł Bejda o decyzji TSUE

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Paweł Bejda mówił w TVP Info, że Polska nie powinna zamykać kopalni w Turowie i nie płacić kary nałożonej przez unijny trybunał.Parlamentarzysta zwracał uwagę, że „to jest bardzo szczególny obszar, bo w Turowie produkowanych jest– Poza tym głośno się mówi, że tam są po prostu ludzie i mieszkania podłączone, jeśli chodzi o ciepło do tej elektrowni, więc tu jest– dodał polityk.

Bejda zastanawiał się też, „dlaczego i po co to Czechom”. – Oni wnioskowali o 5 mln euro dziennie dla Polski, w swojej łaskawości TSUE chce nam zasądzić pół miliona euro; absolutnie uważam, że rząd nie powinien płacić, chociaż istnieje niebezpieczeństwo, że UE potrąci sobie z kasy, która powinna wpłynąć do budżetu państwa – mówił.



– To wszystko jest kuriozalne, nawet jeśli Polska zostanie obciążona tymi karami, to wpłynie do kasy unijnej i Czechy nie ujrzą z tego ani złotówki – podkreślał przedstawiciel ludowców.



Polityk stwierdził również, że „mówienie, iż prawo unijne jest ponad polską konstytucją, to jedna wielka bzdura i to w jaki sposób będzie wydany wyrok przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce dla mnie jest oczywiste”.



Stanowisko posła Bejdy jest zupełnie inne od tego, które wyraziła przedstawicielka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska; wicemarszałek Sejmu mówiła w Onecie, że kopalnię w Turowie „na pewno musimy wygaszać”, a kary finansowe „płacić”.