Środa chłodna, możliwe opady deszczu [PROGNOZA]

W środę pogoda nie będzie odbiegała znacząco od wtorkowej – przekazał Jakub Gawron, synoptyk IMGW. W całym kraju będą możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 8 do 17 stopni Celsjusza.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz częściowo Europa wschodnia będą pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się pod wpływem klina wyżowego związane go z wyżem znad Atlantyku. Polska będzie pomiędzy niżem znad zachodniej Rosji, a klinem wyżu znad Atlantyku, w strefie frontu okluzji, oddziałującego głównie na zachodzie i południu Polski. Na wschodzie kraju będzie zalegać jeszcze powietrze pochodzenia arktycznego, nad zachodnią część napłynie z północnego zachodu chłodne powietrze polarne morskie.



Zdaniem synoptyków, w środę rano będzie pochmurnie. W ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia, ale nadal możliwe będą lokalne, przelotne opady deszczu.





Jaka temperatura?

źródło: PAP, IMGW

– Końcówka lata nie będzie przyjemna. Jeżeli chodzi o temperaturę, to nie będzie się specjalnie różniła od tej z wtorku. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie maksymalnie termometry wskażą około 8 stopni Celsjusza. Nieco cieplej może być w centrum. Tu spodziewamy się około 13 stopni. Najcieplej, 16-17 stopni, będzie na krańcach zachodnich – wskazał Gawron.– Najsilniejszych opadów spodziewamy się na południu Polski, gdzie na metr kwadratowy w środę może spaść do 10 litrów deszczu" - powiedział – synoptyk.W całym kraju do zachodu słońca będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i zachodnio-północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/godz.,W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w stolicy w południe wyniesie 1008 hPa i powoli będzie spadać.Od czwartku do soboty prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od około 14 stopni na wschodzie do około 17 stopni na zachodzie. Silniejszy wiatr – umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W piątek na wybrzeżu porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/godz.