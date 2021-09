Talibowie chcą, aby ich przedstawiciel wziął udział w sesji ZO ONZ

Talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie, zwrócili się do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o zgodę na udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ich ministra spraw zagranicznych Amira Khana Muttakiego. Wyznaczyli też nowego stałego przedstawiciela Afganistanu w organizacji.

Jak oświadczył rzecznik ONZ Stephane Dujarric, sekretarz generalny Antonio Guterres otrzymał list od Muttakiego, w którym przedstawił się jako „minister spraw zagranicznych Islamskiego Emiratu Afganistanu”. Muttaki wnioskuje w nim o dopuszczenie go do udziału w obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na której chce wygłosić przemówienie.



Według Dujarrica Muttaki napisał, że „były prezydent Afganistanu Aszraf Ghani został obalony” i że kraje świata „nie uznają go już jako prezydenta”. W związku z tym obecny stały przedstawiciel Ghulam Isaczai „nie reprezentuje już Afganistanu”.





Talibowie mianowali przedstawiciela

źródło: pap

Nowym przedstawicielem Afganistanu w ONZmianowali ich dotychczasowego rzecznika w Dausze Suhaila Szahina.Dujarric poinformował, że wniosek talibów został przekazany do rozpatrzenia komitetu akredytacyjnego. W skład tego komitetu wchodzą m.in.Agencja Reutera zaznacza, że posiedzenie komitetu najprawdopodobniej nie odbędzie się przed najbliższym poniedziałkiem, tak więc jest mało prawdopodobne aby Muttaki zdążył wystąpić na obecnej sesji Zgromadzenia.Guterres oświadczył, że dążenie talibów do uznania przez społeczność międzynarodową jest jedynym środkiem nacisku na nich, aby