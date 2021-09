Koniec lata. Wiemy dokładnie, w której minucie

To najbarwniejsza z pór roku, choć mniej lubiana ze względu na ochłodzenie i opady. W środę o godz. 21.21 rozpocznie się astronomiczna jesień. Za jej początek przyjmuje się moment, w którym Słońce osiąga punkt Wagi. Równocześnie na półkuli południowej rozpocznie się astronomiczna wiosna.

W Tatrach spadł śnieg. Uwaga na oblodzone szlaki W Tatrach powyżej 1500 m n.p.m. spadł śnieg. Choć na razie to śladowa ilość, ośnieżone Tatry można było obserwować we wtorek rano z Zakopanego, gdy... zobacz więcej

Rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski wskazuje, że o nadejściu jesieni informuje nas nie tylko zmiana pogody, ale też otaczająca roślinność.



– Roślinami, które wskazują nam nadejście jesieni, są na przykład kasztanowce zwyczajne i ich dojrzałe owoce. Tak samo rzecz ma się z dereniami, które owocują o tej porze – wyjaśnia.





IMGW: Czeka nas złota polska jesień

. Szczególnie najbliższe tygodnie powinny zachęcać do aktywności na zewnątrz.– Czeka nas złota polska jesień i to szczególnie w październiku. Temperatura ma utrzymywać się w normie, to znaczy w średniej z ostatnich 30 lat. Ma być jeszcze niewiele opadów w stosunku do listopada, co będzie zachęcać do podziwiania wielobarwnych krajobrazów – mówi Walijewski.Jesień potrwa u nas do 21 grudnia do godz. 16.59, kiedy nadejdzie zima. Jesień astronomiczna może się zacząć 22 września, tak jak w tym roku, bądź 23 września. Nie należy jej mylić z jesienią kalendarzową, której początek przypada zawsze 23 września i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.