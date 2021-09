Prezydent Chin: Nie mamy zamiaru nikogo najeżdżać, zastraszać

Prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jego kraj zamierza aktywnie włączyć się do walki z ociepleniem klimatu i w związku z tym nie będzie budować elektrowni węglowych za granicą.

– Chiny wzmocnią swoje wsparcie dla innych krajów rozwijających się, aby promować zieloną i niskoemisyjną energię i nie będą budować nowych elektrowni węglowych za granicą – zapewnił Xi. Obiecał też dostarczyć światu 2 mld dawek szczepionki przeciw COVID-19 do końca roku.



Przemówienie Xi zostało nagrane wcześniej i odtworzone podczas posiedzenia ZO ONZ, bo chiński prezydent nie przybył do Nowego Jorku.



Xi podkreślił, że Chiny mają pokojowe intencje w stosunkach międzynarodowych i „nie mają zamiaru ani nikogo najeżdżać, ani zastraszać, ani starać się narzucać komukolwiek swojej hegemonii”.



– Spory między krajami należy rozwiązywać poprzez dialog i współpracę. Sukces jednego kraju nie musi oznaczać porażki innego. Świat jest wystarczająco duży, by pomieścić wspólny rozwój i postęp wszystkich państw – podkreślał Xi.

źródło: pap

Agencja AP zwraca uwagę, że chiński przywódca, nie wymieniając z nazwy Stanów Zjednoczonych, powiedział, iż „interwencje wojskowe z zewnątrz i zw. transformacje demokratyczne pociągają za sobą wyłącznie szkody”. – Musimy dążyć do dialogu i inkluzywności zamiast konfrontacji i wykluczenia – mówił Xi.Wcześniej we wtorek amerykański prezydentw czasie przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ nawiązał do konkurencji z Chinami. Zapowiedział, że choć jego kraj będzie „energicznie rywalizować”, bronić swoich wartości i sojuszników, to nie będzie dążyć do „nowej zimnej wojny”.