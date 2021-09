Prezydent Duda w ONZ: Walka z pandemią przypomniała nam o słowie „solidarność”

20 miesięcy walki z pandemią COVID-19 przypomniało nam o słowie „solidarność”; ale czy byliśmy należycie solidarni? Czy ludzkość w walce z wirusem zachowała się tak jak powinna? Mam co do tego poważne wątpliwości – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Duda mówił między innymi o pandemii COVID-19 i jej skutkach. – Straciliśmy w ciągu 20 miesięcy 75 tys. osób, zachorowało prawie 3 miliony z 38 milionów mieszkańców naszego kraju. Nasza silna gospodarka, choć dzielnie stawiła czoła kryzysowi i dziś wróciła do niezwykle dynamicznego wzrostu, to w pierwszym roku pandemii po raz pierwszy od 30 lat takiego wzrostu nie odnotowała – wyliczał Andrzej Duda.



Podkreślił, że 20 miesięcy walki z pandemią przypomniało nam o słowie „solidarność”, które w Polsce „znamy od kołyski”. – To słowo stało się symbolicznym wyznacznikiem naszej polityki, jej ideałem. Gdy mówię solidarność, myślę także o solidarności w kontekście COVID-19. I nie jest to łatwa refleksja. Zwłaszcza pod adresem nas, przywódców bogatego świata, bogatej Północy – oświadczył.



– Czy byliśmy należycie solidarni? Czy ludzkość w walce z wirusem zachowała się tak jak powinna? Czy świadczyliśmy sobie wzajemnie pomoc tak, jak oczekuje od nas podstawowy instynkt moralny człowieka? Mam co do tego poważne wątpliwości – mówił Duda.



– Czy my, bogata Północ – bo przecież mój kraj, mimo wszystkich codziennych problemów, należy do nielicznego w sumie grona państw zamożnych – okazaliśmy należną solidarność z państwami Południa? Czy mieliśmy równy dostęp do szczepionek i innych środków zapobiegających roznoszeniu się choroby? – pytał prezydent.

Reakcja na COVID-19

Wskazywał, że gdy przyszło zagrożenie, w pierwszym odruchu wszyscy zaczęliśmy się od siebie izolować, a w Europie znów pojawiły się granice. – Oczywiście były to działania uzasadnione – nikt z nas nie wiedział bowiem wówczas, co tak naprawdę nam grozi. Sytuację dodatkowo potęgowały doniesienia o dziesiątkach tysięcy zarażonych i ofiar śmiertelnych – dodał.Ale to dziś – podkreślił Duda – po prawie dwóch latach, gdy ponad 4 i pół miliona osób straciło życie, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak zdaliśmy ten test z solidarności? – Chwała tym, którzy w laboratoriach wygrali bitwę o szczepionkę i tym, którzy z narażeniem zdrowia i życia zaszczepili setki milionów współmieszkańców naszej planety – mówił prezydent.Zadawał jednocześnie pytanie, czy dostęp do szczepionek był sprawiedliwy. – Czy nie zapomnieliśmy, że w sytuacji pandemiijest raczej prawem człowieka niż towarem podlegającym zasadom rynku? – pytał.. Zapewnił, że Polska starała się z jednakowym zaangażowaniem chronić każde życie i gdy tylko było to możliwe starała się być solidarna z innymi narodami, które potrzebowały w danym momencie pomocy.– Nie jestem w stanie powiedzieć, czy zrobiliśmy wszystko co możliwe, ale staraliśmy się np. wysyłając lekarzy do naszych przyjaciół w Tadżykistanie, Kirgistanie, ale także w USA czy we Włoszech. Jestem przekonany, że część krajów bogatej Północy zachowało się podobnie jak Polska, która oddała 6 milionów dawek szczepionek między innymi naszym partnerom z Południa. Ale czy to było wystarczające, by zniwelować oczywistą różnicę w dostępie do szczepionek, które w jednych krajach były marnowane, a w innych niedostępne? Wydaje mi się, że nasza część ludzkości ma sobie wciąż wiele do zarzucenia – ocenił prezydent.

Ukraina i Białoruś

Duda wskazał, żeCOVID-19 przesłoniła wiele nieszczęść i dramatów międzynarodowych, wymieniając między innymi konflikty w Syrii, Etiopii, Jemenie, Libii i na Ukrainie. – A przecież pandemia nie zatrzymała wojny na Ukrainie, gdzie od początku rosyjskiej agresji zginęło przeszło 13 tysięcy osób i gdzie jedno państwo zagarnęło terytorium drugiego państwa – wskazywał.– Jaka była reakcja bogatej Północy na ten dramat walczącego o niepodległość narodu Ukrainy? Była nią budowa wielkiego gazociągu, którym rosyjski gaz popłynie do Europy Zachodniej przynosząc kolejne miliardy agresorowi i kompletna bezradność, a wręcz obojętność wobec faktu, że Ukraina od tego momentu jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie – mówił prezydent.Wskazywał, że niedawno uczestniczył w szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie. – Byłem tam jednym z nielicznych przywódców bogatej Północy. Szukałem tam wzrokiem tych, którzy zbudowali i zaakceptowali budowę Nord Stream 2. Nie znalazłem ich – oświadczył Duda.Prezydent podkreślił również, że białoruski reżim „od wielu tygodni sprowadza do swojego kraju dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których pod pałkami policyjnymi zmusza do przekraczania naszych granic i próbuje wywołać sztuczny »kryzys humanitarny«”.– Ludzie ci koczują potem na granicy, a reżim jest głuchy na nasze oferty udzielenia im pomocy humanitarnej. Ludzie ci, imigranci, traktowani są przez reżim jak pionki w politycznej rozgrywce, obrażana jest ich godność i elementarne prawa – mówił Duda.. Mówię to też jako przywódca Państwa, które doskonale potrafi rozróżnić kryzys humanitarny od działań hybrydowych i które wraz z sojusznikami uczestniczyło zaledwie parę tygodni temu w akcji ratowania uchodźców na lotnisku w Kabulu – oświadczył prezydent.Duda upomniał się też o prawa białoruskich opozycjonistów i działaczy polskiej mniejszości, Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Domagał się zwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.

Prawo międzynarodowe i klimat

źródło: PAP, TVP Info

Prezydent podkreślił także, że zapewnienie poszanowania prawa międzynarodowego było jednym z priorytetów Polski jako członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. – Dziś kontynuujemy działania na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego, zasiadając w Radzie Praw Człowieka. Naszym priorytetem jest ochrona grup szczególnie wrażliwych: ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych czy mniejszości religijnych – wskazywał.Zauważył, że ten sam cel będzie przyświecał polskiemu przewodnictwu ww 2022 roku, podczas którego – jak mówił – Polska chce „działać na rzecz rozwiązania regionalnych i zamrożonych konfliktów”.– Chcemy wykorzystać potencjał OBWE do poprawy warunków osób najsłabszych i najbardziej podatnych na zagrożenia. Dążyć też będziemy do tego, by prawa człowieka były głównym punktem odniesienia dla działań OBWE. Bo u źródeł praw człowieka, każdego człowieka, leży właśnie solidarność – zadeklarował prezydent. Zapewniał też, że będzie wspierał dążenia narodów do „życia w wolności”.W swoim wystąpieniu zauważył, że, a więc „walkę o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich i dla naszych dzieci”. – My, przywódcy, musimy być świadomi wyzwań, jakie wiążą się z ochroną ludzi i planety przed zmianami klimatycznymi. Ta kwestia nie znika wraz z pandemią i ona również jest częścią międzynarodowej solidarności – zaznaczył.– Znów zadaję pytanie czy my, bogata Północ, zdajemy ten egzamin z solidarności, czy tylko poprawiamy sobie statystyki, przenosząc produkcję do biedniejszych krajów Południa i stosując tam najmniej proekologiczne technologie, a następnie oskarżając te kraje o »trucie« planety – kontynuował.Andrzej Duda podkreślił, że w ciągu ostatnich 30 lat Polska zrobiła ogromny postęp w tej kwestii, w latach 1988-2016 dokonała redukcji dwutlenku węgla o ponad 30 proc. Jednocześnie przyznał, że to „dopiero początek drogi”.