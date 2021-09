Nie mieli litości dla ofiar, więc sąd nie ulitował się nad nimi

Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Tarnowie Tadeusza G. uważanego za herszta tzw. gangu kantorowców. Taki sam wyrok usłyszał Wojciech W., który odpowiadał w bandzie za „mokrą robotę”. To kara za zabicie pięciu osób podczas napadów w latach 2006-07. Oficjalnie gangsterzy odpowiadają za 17 morderstw, ale zdaniem śledczych liczba ta może przekraczać 20.

– Oskarżeni działali w szczególny sposób: najpierw strzelali tak, aby pozbawić życia swoje ofiary, a później przeszukiwali je w poszukiwaniu pieniędzy. Nie okazali cienia litości pokrzywdzonym i nie mogą liczyć na to, na taki cień litości przez sąd – uzasadniał wyrok sędzia Tomasz Kozioł, który zasiadał w składzie orzekającym.



Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał Tadeusza G. i Wojciecha W. na kary dożywotniego więzienia, zastrzegając, że ten pierwszy będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienia po 35 latach odsiadki. Wobec drugiego z oskarżonych nie zastosowano takiego ograniczenia, ponieważ w czasie śledztwa współpracował ze śledczymi z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.





Krwawa zima

W procesie tym odpowiadało 14 podsądnych, ale Tadeusz G. i Wojciech W. odpowiadali za najpoważniejsze przestępstwa: dokonanie zabójstw pięciu osób w latach 2006-07 na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego.Dwa najkrwawsze ataki miały miejsce w 2006 r. 16 listopada w Ostrowie koło Rzeszowa, dwaj napastnicy ostrzelali kantorowca i jego dwóch pracowników.

Przedsiębiorca zginął na miejscu, a jego pracownik – po kilku dniach pobytu w szpitalu. Łupem napastników padło wówczas 300 tys. zł.



Nieco ponad dwa tygodnie później, 1 grudnia, ten sam duet zaatakował właściciela kantoru w Przeworsku. Napastnicy zamordowali mężczyznę strzałem w głowę. Nie oszczędzili też partnerki kantorowca, którą uznali za niewygodnego świadka.



Do trzeciego zdarzenia doszło 29 stycznia 2007 r. w Tarnowie. W jego wyniku śmierć poniósł właściciel kantoru.





Zarabiali zabijaniem

Broń używana przez gang podczas napadów na kantorowców (fot. CBŚP)

„Gang zabójców kantorowców” działał według jednego schematu. Tadeusz G. (oficjalnie plantator truskawek) planował zabójstwa, obserwował teren i zwyczaje ofiar, dostarczał broń i przygotowywał drogę ewakuacji. Brudną robotą zajmowali się przede wszystkim Jacek P. i Wojciech W. Używali broni z tłumikiem, aby nie przyciągać uwagi świadków.

Podczas ataku napastnicy nie żądali wydania gotówki, tylko od razu strzelali do ofiar. Z relacji Jacka P. wynikało, że G. sugerował strzelanie w klatkę piersiową, bo dzięki temu ofiara będzie miała kłopoty z oddychaniem i nie będzie się bronić.



W lipcu 2010 r. krakowski sąd skazał Tadeusza G. i Wojciecha W. na kary dożywocia, a Jacka P. na 15 lat więzienia. W grudniu 2011 r. sąd apelacyjny uchylił wyroki dożywocia w stosunku do Tadeusza G. i Wojciecha W. i sprawę skierował do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy.



W kwietniu 2015 r. obaj oskarżeni usłyszeli ponownie wyroki dożywocia. Dodatkowo sąd zdecydował, że Tadeusz G. i Wojciech W. będą mogli ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu, co najmniej 30 lat i pozbawił ich praw publicznych na 10 lat. Obaj będą także musieli zapłacić po kilkaset tysięcy złotych odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązek dla ofiar lub rodzin ofiar.



Tadeusz G. w 2013 r. został już prawomocnie skazany na karę 25 lat więzienia za potrójne zabójstwo trojga obywateli Ukrainy we wrześniu 1991 r. w podkieleckiej Cedzynie.