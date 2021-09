Gala 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Poznaliśmy laureatów

Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu, krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz i Dyskusyjny Klub Filmowy „Kropka” w Krakowie znaleźli się w gronie laureatów 13. Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Statuetki zostały przyznane we wtorek podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W trakcie gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomniał, że celem nagród jest docenienie pracy osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmową, bez których wiedza o polskim kinie nie mogłaby dotrzeć do dalekich zakątków w kraju i za granicą.



– Nominowani na co dzień opowiadają nam o filmie, edukują, przedstawiają. Dzięki nim wiemy więcej, wiemy, co się dzieje na polskim rynku filmowym – podkreślił.



Nagrodę PISF w kategorii kino otrzymało Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu, pokonując tym samym Kino Muza we Włoszczowie i Kino Pod Baranami w Krakowie.



Zwycięzcą w kategorii Wydarzenie filmowe okazała się wystawa „Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie”. Szansę na statuetkę miały także Octopus Film Festival 2020 i wirtualne sale kin studyjnych Mojeekino.

Statuetka w kategorii Promocja polskiego kina za granicą powędrowała do Aurum Film i New Europe Film Sales za kampanię oscarową filmu „Boże Ciało” Jana Komasy. Wśród nominowanych znaleźli się również Polish Docs PRO 2019 i 2020 oraz Dyskusyjny Klub Filmowy „PLEOGRAF” w Łucku.

Laureatem w kategorii Krytyk filmowy został Błażej Hrapkowicz. Pozostałymi nominowanymi byli: Diana Dąbrowska i Łukasz Knap.



Najlepszą książką o tematyce filmowej została „1000 filmów, które tworzą historię kina” pod redakcją Piotra Kletowskiego. Rywalizowała ona o nagrodę z publikacjami „Dystrybucja Filmowa. Od kina do streamingu” Anny Wróblewskiej i Sławomira Rogowskiego, a także „Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej” Michała Piepiórki.



W dziedzinie edukacji filmowej zwyciężyły Plenery Film Spring Open (Fundacja Film Spring Open). Prócz nich do statuetki nominowano podcast „Spoiler Master”, prowadzony przez Michała Oleszczyka, i wystawę „Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie”.





Nagrody ex aequo

Za dystrybucję polskiego filmu uhonorowano ex aequo Festiwal Filmów Polskich Wisła w, organizowany przez Fundację Wspieram, oraz Best Film za dystrybucję filmu „Skandal. Ewenement Molesty”.W kategorii Dyskusyjny Klub Filmowy bezkonkurencyjny okazał się Dyskusyjny Klub Filmowy „Kropka” w Krakowie za współorganizację festiwalu filmowego dla osób niepełnosprawnych Filmon i aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nominacje otrzymali też Dyskusyjny Klub Filmowy „Niespodzianka” w Bydgoszczy i Klub Filmowy „Ambasada” w Katowicach.

Za plakat do filmu „Zabij to i wyjedź z tego miasta” doceniono Krzysztofa Iwańskiego. Był on także nominowany także za plakat „Prime Time”. Statuetka mogła powędrować jeszcze do Kuby Bogackiego, Krzysztofa Seyfrieda i Aleksandra Znoski za „Skandal. Ewenement Molesty”.



Podczas uroczystości dyrektor PISF przyznał również nagrodę specjalną. Jej laureatką została kierowniczka projektu Polska Cyfrowa w Instytucie Zuzanna Ostapowicz.



– To jest nagroda dla osoby, która podjęła się koordynacji działań siedmiu zespołów filmowych w imieniu PISF. Paręset filmów, które udało się zrekonstruować: fabularnych, animowanych i parę tysięcy kronik filmowych. To było wielką pracą zespołową Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, studia animacji w Bielsku-Białej, zespołów filmowych, dopóki funkcjonowały. Wszelkie rzeczy związane z formalnym procedowaniem prawnym, finansowym, księgowym, rozliczaniem z UE zostały przekazane na barki młodej dziewczyny, która w międzyczasie została jeszcze młodą matką. Podziękujmy jej za tytaniczną pracę – powiedział Śmigulski, wręczając statuetkę.





Wyboru zwycięzców dokonał dyrektor PISF, biorąc pod uwagę opinię kapituły. W tegorocznej kapitule, której przewodniczył Śmigulski, znaleźli się: kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki Hanna Wróblewska, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, redaktor naczelna wydawnictwa Osnova Izabela Bartosz oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika „Polityka” Janusz Wróblewski.



Nagrody PISF są przyznawane od 2008 r. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury. Celem nagród jest „wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej”.