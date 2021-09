Polski gang zaopatrywał czeskie laboratoria metamfetaminy. Ujęto 11 osób

11 osób zajmujących się produkcją metamfetaminy i handlem lekami z pseudoefedryną zatrzymano podczas wspólnej akcji CBŚP, Straży Granicznej i czeskich celników z Frydka-Mistka. Służbom udało się zlikwidować cztery laboratoria „mety” i dwa magazyny z medykamentami.

46 kg metamfetaminy ukryto w węglu drzewnym Przemyt ponad 46 kg metamfetaminy wartej ponad 2,3 mln zł udaremnili w Dorohusku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz... zobacz więcej

Międzynarodowa operacja to zwieńczenie kilkumiesięcznego śledztwa śląskiego CBŚP, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i śląskich „pezetów” Prokuratury Krajowej. Z ustaleń służb wynikało, że na południu Polski działa grupa przestępcza, zajmująca się pozyskiwaniem leków z pseudoefedryną , wykorzystywanych do produkcji metamfetaminy.



Medykamenty były przemycane śląsko-morawskiego regionu Czech, gdzie miejscowi przestępcy produkowali „metę”. Od 2016 r. członkowie gangu mogli eksportować do Czech co najmniej 32 tys. opakowań tabletek z pseudoefedryną, z której można było wyprodukować ponad 30 kg narkotyku o wartości 6 mln zł.



Większość towaru przeznaczona była na lokalny rynek, ale część trafiała do polskiego gangu. Możliwe, że w ramach rozliczenia dostaw. Po ustaleniu większości członków obu grup, śledczy zadecydowali o jednoczesnej akcji na terenie obu krajów.





Rozbito cztery laboratoria narkotykowe

Podczas operacji polskich służb i czeskich celników ujęto 11 osób (pięciu Polaków i sześciu Czechów), a trzy doprowadzono z aresztu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

„Siedmiu podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocnictwa do wytwarzania znacznych ilości narkotyków oraz obrotu prekursorami narkotykowymi. Ponadto jedna z osób odpowie za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności” – poinformowała Prokuratura Krajowa.



Podczas operacji udało się zlikwidować cztery laboratoria metamfetaminy, z czego trzy na terenie Czech. Na terenie województwa małopolskiego i mazowieckiego natrafiono na magazyny gangu, w których trzymano lekarstwa. Zabezpieczono także ponad 2 mln tabletek z pseudoefedryną, szereg odczynników służących do produkcji „mety”, dwa pistolety i pistolet maszynowy z tłumikiem.

#wieszwiecej Polub nas

Na poczet grożących kar zabezpieczono u podejrzanych prawie milion koron czeskich, ponad 1,5 tys. euro i 35 tys. zł.

Metamfetamina wytwarzana jest na bazie powszechnie dostępnych w Polsce leków na katar. Do produkcji kilograma narkotyku potrzeba co najmniej 4 kg samych leków.





„Meta” coraz bardziej popularna

źródło: portal tvp.info

Gram kosztuje w krajach zachodniej Unii około 100 euro. Zdaniem ekspertów w Europie od kilku lat odnotowuje się regularny wzrost popularności tego narkotyku, który przed laty „podbił”Zsyntetyzowana po raz pierwszy w 1919 r. metamfetamina, zwana także „kryształem”, „metą”, „lodem”, „tiną” czy „piko”, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i wyniszczających narkotyków.Jednocześnie jest tańsza i łatwiejsza w produkcji, ponieważ można wytwarzać jej odpowiednik na bazie dostępnych leków, bez konieczności posiadania specjalistycznego laboratorium.