Prezydent Brazylii ma przyjechać do Polski. Wskazano możliwy termin

W przyszłym roku Polskę prawdopodobnie odwiedzi prezydent Brazylii. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda, który w Nowym Jorku spotkał się z Jairem Bolsonaro. Obaj politycy biorą udział w trwającej na Manhattanie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według strony polskiej głównymi tematami rozmowy prezydentów Polski i Brazylii w Nowym Jorku było potencjalne zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami oraz ochrona inwestycji.



Prezydent Andrzej Duda poinformował polskich dziennikarzy w Nowym Jorku, że w przyszłym roku Jair Bolsonaro prawdopodobnie przyjedzie do Warszawy.



– Rozmawialiśmy na temat zbliżającej się wizyty pana prezydenta w Polsce. Mamy nadzieję, że w marcu albo na początku kwietnia pan prezydent do nas przyjedzie. Cieszę się z tego, bo Brazylia to partner gospodarczy Polski, ale przede wszystkim największy kraj Ameryki Południowej, o wielkim potencjale. Byłoby dobrze, gdybyśmy te nasze stosunki, przede wszystkim gospodarcze, rozwijali – mówił Duda.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W Nowym Jorku prezydent Duda spotkał się także z prezydentami Mongolii, Mołdawii i Estonii.