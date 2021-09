Nie żyje 71-latek podejrzany o seks z 13-latką, która urodziła martwe dziecko

71-letni mężczyzna, którego w połowie sierpnia aresztowano pod zarzutem seksualnego wykorzystania 13-latki, zmarł w kieleckim szpitalu. Podejrzany – jak ustalili śledczy na podstawie badań DNA – był ojcem martwego dziecka, które nastolatka urodziła w domu. W związku ze śmiercią mężczyzna ta sprawa zostanie umorzona – potwierdza prokuratura.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód. W połowie sierpnia badania DNA pozwoliły na ustalenie ojca dziecka. Okazał się nim 71-letni Stanisław G.





71-latek nie odpowie za seks z 13-latką

źródło: se.pl, portal tvp.info, PAP

Mężczyzna został aresztowany, po czym na początku września trafił do szpitala na kieleckim Czarnowie w związku ze złym stanem zdrowia. Tam pilnowali go funkcjonariusze służby więziennej. Zmarł 16 września – informuje „Super Express”.71-latkowi groziło 12 lat więzienia.„Sprawa zostanie umorzona w zakresie stawianych mu zarzutów, ale nadal będziemy jednak badać pozostałe wątki, m.in. to, czy pokrzywdzona nie została wykorzystana przez inne osoby” – przekazała prokurator Małgorzata Zarychta-Chodup z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód.