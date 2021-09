Ostatnie wiadomości zaginionej blogerki. Policyjny raport odkrywa nowe fakty

Ostatnie rozmowy blogerki Gabby Petito z matką pokazują, że między dziewczyną a jej narzeczonym narastało napięcie. Ujawniono także treść ostatnich sms-ow. 22-letnia Gabby Petito zaginęło zwiedzając ze swoim partnerem parki narodowe USA.

Na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące zaginięcia Gabrielle „Gabby” Petito. Policyjne raporty informują, że w czasie podróży dziewczyna wielokrotnie pisała do matki i rozmawiała z nią przez telefon. Z tych wiadomości wynika, że między podróżującą parą było coraz więcej napięć – napisali policjanci.



27 sierpnia mama dziewczyny otrzymała od córki wiadomość, którą oceniła, jako dziwną i niepokojącą. Brzmiała tak: „Możesz pomóc Stanowi (dziadek Gabby), cały czas do mnie dzwoni i nagrywa mi wiadomości głosowe”. Potem telefon Petito przestał odpowiadać, ucichły także jej media społecznościowe. 30 sierpnia z telefonu Gabby wysłano wiadomość: „W Yosemite nie ma zasięgu”. Rodzina podejrzewa, że to nie córka ją wysłała.





Policyjna interwencja

Odnalezienie ciała

Dowodem konfliktu pomiędzy podróżującymi ma być także nagranie z kontroli policyjnej z 12 sierpnia. Interweniowano po tym, jak świadkowie zgłosili „awanturę domową”. Kiedy policja z Hrabstwa Moab w stanie Utah zatrzymała Gabby Petito i Briana Laundrie, para, mimo widocznych u obojgaFunkcjonariusze ocenili, że dziewczyna wydawała się „zdezorientowana i rozemocjonowana”. Zasugerowano parze, by spędziła noc osobno.Na wezwanie odpowiedziała także strażniczka z National Park Service, Rozmawiała z Petito przez około 90 minut i ostrzegła ją, że związek, w którym jest, wydaje się „toksyczny”. – Błagałam ją, aby ponownie oceniła związek, pytałam, czy jest szczęśliwa i mówiłam, że to dla niej szansa na znalezienie innej ścieżki, na dokonanie zmiany w swoim życiu – opisywała strażniczka Melissa Hulls cytowana przez „Desert News”.1 wrześniana Florydzie. Wynajął adwokata i nie chciał rozmawiać z policją, po kilkunastu dniach przepadł bez śladu. W piątek rodzina zgłosiła jego zaginięcie.Dwa dni temu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming